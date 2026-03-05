اختتام فعاليات بطولة «الظفرة الرمضانية» بمدينة غياثي

اختتمت في مدينة غياثي منافسات بطولة الظفرة الرمضانية، التي نظمها نادي الظفرة الرياضي، وسط أجواء رياضية مميزة ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت البطولة إقامة 8 مسابقات رياضية متنوعة للرجال والنساء والناشئين، في حدث رياضي ومجتمعي، عكس روح التنافس والالتقاء بين أبناء المنطقة،خلال الشهر الفضيل.



وتضمنت البطولة مسابقات كرة القدم للكبار والناشئين، والبادل للرجال والنساء، والكرة الطائرة، والسباحة، وسباقات الجري لمختلف الفئات، حيث استقطبت المنافسات عدداً كبيراً من اللاعبين والهواة ومحبي الرياضة، إضافة إلى حضور جماهيري لافت تابع المنافسات بحماس كبير، خصوصاً في الأدوار النهائية.



شهدت منافسات كرة القدم للكبار مستوى فنياً قوياً وندية كبيرة بين الفرق المشاركة منذ انطلاق البطولة، قبل أن تنحصر المنافسة في المباراة النهائية بين فريقي غياثي شرق وبرايم فيتنس، في مواجهة حماسية، حضرها جمهور غفير من عشاق كرة القدم، وتمكن فريق غياثي شرق من فرض أفضليته خلال اللقاء، ليحسم اللقب لصالحه بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد، متوجاً ببطولة كرة القدم وسط احتفالات لاعبيه وجماهيره.



وفي بطولة كرة القدم للناشئين نجح فريق دريم في التتويج باللقب بعد أداء مميز في المباراة النهائية، حيث تمكن من التغلب على فريق فرسان غياثي بهدفين دون مقابل، ليؤكد حضوره القوي بين فرق الناشئين، ويخطف كأس البطولة.

أما في مسابقة الكرة الطائرة فقد شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة، قبل أن ينجح فريق التراد فولي بول في حسم اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق أدنوك، الذي حل في المركز الثاني، في لقاء اتسم بالإثارة والمهارات الفنية العالية.



وفي بطولة البادل تألق فريق القرم ليحصد المركز الأول بعد أداء قوي خلال المنافسات، فيما جاء فريق ASM في المركز الثاني بعد مشوار مميز في البطولة.

وفي منافسات البادل النسائية توج فريق أميرة تيم بلقب البطولة بعد أداء قوي ومميز في المباراة النهائية، حيث تمكن من التفوق على فريق تيرا في مواجهة اتسمت بالحماس والندية بين الفريقين.

ونجح فريق أميرة تيم في حسم اللقاء، بفضل الانسجام الكبير بين لاعباته والتركيز العالي طوال مجريات المباراة، ليحصد اللقب وسط إشادة من الحضور بالمستوى الفني المميز، الذي قدمه الفريقان، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة



كما شهدت البطولة إقامة مسابقات السباحة وسباقات الجري لمختلف الفئات العمرية، والتي حظيت بمشاركة واسعة من الرياضيين والهواة، وأسهمت في إضفاء أجواء حماسية ومجتمعية مميزة على فعاليات البطولة، بما يعكس أهداف البطولة في تعزيز النشاط الرياضي، ونشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع.



ويأتي تنظيم بطولة الظفرة الرمضانية في مدينة غياثي ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية، التي يقيمها نادي الظفرة الرياضي في مدن منطقة الظفرة، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية، واكتشاف المواهب الرياضية وخلق أجواء تنافسية وترفيهية، تجمع مختلف فئات المجتمع في حدث رياضي سنوي أصبح علامة مميزة في أجندة الفعاليات الرمضانية بالمنطقة.