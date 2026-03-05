بلدية دبي بطل «سلة الكراسي» في دورة ند الشبا





توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، وأبطال جولة «ألينغتون للبادل» ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز خلال شهر رمضان المبارك.



وتقام الدورة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وشارك في تتويج الفائزين في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي اختتمت منافساتها الأربعاء، كل من منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة.



وحقق فريق بلدية دبي اللقب بعد تغلبه على فريق شرطة دبي في المباراة النهائية بنتيجة 55 – 46، ليحصل فريق شرطة دبي على الميدالية الفضية. فيما نال فريق هيئة الطرق والمواصلات الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق محاكم دبي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 64 – 58.



وفي بطولة البادل «جولة ألينغتون»، فاز الثنائي فارس الجناحي وماجد الجناحي، بلقب فئة الرجال، والثنائي فاطمة الجناحي وعائشة العوضي، بلقب فئة السيدات، وفي فئة 20 نقطة فاز راشد كمال، وعلي تقي زاده نجفي.



وحل في المركز الثاني لفئة الرجال كل من أحمد خالد، وحسن القطان، وفي فئة السيدات جاءت فاطمة شهدور، وعلياء عبدالله طاهر، وفي فئة 20 نقطة، نال الميدالية الفضية كل من عبدالله البلوشي، وعبدالرحمن سامر.



شد الحبل



في منافسات بطولة شد الحبل، واصل فريق الحرس الوطني سلسلة انتصاراته، بفوزه على فريق الدفاع المدني في دبي بنتيجة (2 - 0)، كما فاز فريق وزارة الدفاع على فريق شرطة دبي بشوطين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من فئة المؤسسات الحكومية.



وفي منافسات ربع النهائي لفئة المجتمع فاز فريق جلوبال على فريق الجوارح، وفاز فريق المهدوي والحربي على فريق وصل، كما فاز فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية على فريق العجبان، وفاز فريق ليفل آب على فريق إيه جيه مصطفى 1.



نهائيات



تقام مساء الجمعة نهائيات بطولة شد الحبل لجميع الفئات الحكومية والمجتمعية والناشئين، وذلك في الملعب الرملي بمجمع ند الشبا الرياضي.



وتقام منافسات نصف نهائي بطولة كرة السلة (3×3) لجميع الفئات، حيث يلتقي في الساعة 9:00 مساء فريق دبي هوبس إيليت مع فريق لاست شوت 1 ضمن منافسات فئة تحت 17 عام للبنين، ويلتقي فريق وايلد كاتس مع فريق إن بي أيه في الساعة 9:15، وفي منافسات الفئة المفتوحة للسيدات يلتقي فريق سندريلا ستوريز مع فريق ستيلرتز في الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي فريق فاير سكواد مع فريق بلاك مامبا في الساعة 9:45 مساء.



وفي فئة الرجال المفتوحة يلتقي فريق زعبيل 1 مع فريق لاست شوت في الساعة 10:00 مساء ضمن منافسات ربع النهائي، كما يلتقي فريق 3×3 دبي مع فريق دبي هوبس في الساعة 10:15 مساء، ويلتقي فريق زعبيل 2 مع فريق إن واي إيليت في الساعة 10:30 مساء، يليه مباراة بين فريق بولرز مع فريق تيم وورك في الساعة 10:45 مساء، وتبدأ منافسات نصف نهائي فئة الرجال المفتوحة في الساعة 11:00 مساء.