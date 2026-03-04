انطلاقة قوية للكرة الطائرة في بطولة منصور بن زايد الرمضانية «الوثبة 2026»



أسفرت منافسات الكرة الطائرة، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، عن فوز فريق الإمارات 2 على كل من أتريك بمجموعتين دون مقابل، وإم في بي 2-1، بينما تفوق فريق الإمارات 1 على المنامة 2-0، وفريق «إم أي إتش» على فريق «نايس فود» 2-0، ونجوم الإمارات على الرياسة 2-0.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، وتبلغ إجمالي جوائزها 10 ملايين درهم.



وتختتم غداً بطولة الجوجيتسو بإقامة منافسات فئة الكبار، كما تتواصل مسابقة الكرة الطائرة بمباراتي أوشين إير ضد الرياسة، وإم أي إتش أمام نجوم الإمارات، بينما شهدت منافسات كرة الطائرة الشاطئية فوز فريق «توب جي» على الأصدقاء «إم في بي» 2-1، وفريق حفيت على المغيرة 2-1.



وتنطلق أيضاً الجولة الأخيرة لبطولة الرماية بالمسدس لمسافة 10 أمتار للرجال والسيدات، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور النهائي، حيث تأهلت في فئة السيدات فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة تمكين، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وكلية الدراسات العليا، وشرطة أبوظبي.



كما تأهلت ضمن فئة الرجال فرق جهاز أبوظبي للمحاسبة، وبلدية أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، ومؤسسة تمكين، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بينما شهدت منافسات كرة السلة الثلاثية تصدر فريق يوريتش المشهد مساء أمس بواقع 3 انتصارات، مقابل خسارة، كما تنطلق يوم غدٍ منافسات الريشة الطائرة وكرة الطاولة. وتفاعلت الجماهير، أمس، مع منافسات سباعيات كرة القدم، في اللقاء المثير بين فريقي «البيت متوحد» و«EIAAC»، الذي انتهى بالتعادل 4-4، لتبقى الصدارة مناصفة بينهما برصيد 4 نقاط لكل فريق.



حضر الفعاليات في مقر البطولة بالوثبة، أمس، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، واطلع على سير الألعاب والفعاليات المصاحبة، ومستوى التنظيم والمشاركة في المنافسات المختلفة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الدوائر المحلية.