«الرياضات الإلكترونية» يشارك في عمومية الاتحاد الدولي بالرياض

شارك اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الذي انعقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور ممثلين من 140 دولة، وجاء هذا الاجتماع على هامش بطولة العالم للرياضات الإلكترونية، التي أقيمت الأسبوع الماضي في الرياض.

ترأس الاجتماع الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وحضره عن الإمارات مريم البطران الشحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك استعراض إنجازات الاتحاد الدولي وعرض التقرير المالي للسنة الماضية، إلى جانب تقديم مقترحات من الدول الأعضاء لتعديل بعض القوانين، حيث تمت الموافقة على بعضها ورفض البعض الآخر.

كما شهد الاجتماع التصويت على أعضاء جدد للانضمام إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية.

وأشارت مريم البطران الشحي إلى أهمية توقيت الاجتماع الذي تزامن مع استضافة بطولة العالم في الرياض، والتي شهدت مشاركة تاريخية للمنتخب الوطني الإماراتي للسيدات لأول مرة، وأكدت أن هذه الخطوة تعكس تقدم الرياضات الإلكترونية في الإمارات، وتعزز من تواجدها على المستوى العالمي.

وأضافت مريم البطران الشحي إن الاجتماع كان فرصة للتواصل مع الدول الأعضاء وتبادل الأفكار حول الاستراتيجيات المستقبلية، بهدف دفع الرياضات الإلكترونية إلى مزيد من النمو وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.