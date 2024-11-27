" أقعيدة" تفوز بكأس اللقايا الأبكار في جائزة زايد الكبرى للهجن 2024

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا في اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى للهجن 2024، التي أقيمت، اليوم بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

وحصدت "أقعيده" لمحمد علي حماد الشامسي، كأس اللقايا الأبكار في الشوط المفتوح، وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، بعد أن سجلت توقيتا زمنيا قدره 7:13:06 دقيقة.

وحلت "خيره" لمبارك بن نصره العامري في المركز الثاني بتوقيت 7:16:38 دقيقة، و"النويعس" لأحمد علي سلطان السبوسي في المركز الثالث بتوقيت 7:20:00 دقيقة.

وفازت "الشاهينية" لفيصل طالب شريم المري بثاني رموز الأبكار لسن اللقايا في شوط المحليات، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:19:54 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ "لوى" لسلطان علي سالم الكتبي، والمركز الثالث لـ "فال" لعبد العزيز سيف سويلم الكتبي.

وفي شوط اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج، انتزعت "لينه" لحمد نهيان سالم العامري الناموس وكأس الشوط، بعد أن عبرت خط النهاية في المركز الأول وسجلت توقيتا زمنيا قدره 7:21:42 دقيقة.

وجاءت في المركز الثاني "النايفة" لحميد سعيد عامر النيادي بتوقيت 7:21:52 دقيقة، وفي المركز الثالث "الذهبية" لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 7:21:78 دقيقة.

وفي آخر أشواط رموز اللقايا، توجت "سيادة" لراشد سعيد الهاملي بكأس المهجنات الإنتاج، حيث احتلت المركز الأول بتوقيت 7:14:02 دقيقة وحلت في المركز الثاني "غزلان" لمحمد القرين العامري بتوقيت 7:14:19 دقيقة، وثالثة "الشايبة" لمحمد عتيق زيتون المهيري بتوقيت 7:15:59 دقيقة.

وتنتقل المنافسات غدا في اليوم الرابع للجائزة، لسن الإيذاع التي تقام على مدار 34 شوطا، منها 20 شوطا في الفترة الصباحية.

وخصصت اللجنة المنظمة أول أربعة أشواط للرموز، وهي بندقية الجعدان المفتوح وشداد الجعدان المحليات وبندقية الجعدان المحليات الإنتاج وشداد الجعدان المهجنات الإنتاج.

ويحصل الفائز في كل شوط من أشواط الرموز على مليون درهم جائزة مالية، فيما يحصل الفائزون في بقية الأشواط من الخامس وحتى العشرين على 50 ألف درهم.

وتشهد الفترة المسائية المنافسة على رموز الإيذاع الأبكار عبر 4 كؤوس في أشواط المفتوح والمحليات والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة وقدرها 1.5 مليون درهم.