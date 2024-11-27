الكونغرس العالمي للإعلام .. الإمارات وجهة دولية للرياضة والاستثمار

ناقشت جلسة “وسائل الإعلام التي تغير قواعد اللعبة: صعود الرياضة والترفيه في الشرق الأوسط وخارجه” التي عقدت أمس ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام بأبوظبي، التطور السريع لوسائل الإعلام الرياضية العالمية مع التركيز على المنصات الرقمية وابتكارات البث، واستثمارات المنطقة في البنية التحتية الرياضية وتأثيرات الشراكات العالمية على الشبكات الرياضية المحلية، وإستراتيجيات جذب الجماهير، والتأثيرات الاقتصادية والثقافية لوسائل الإعلام الرياضية في الإمارات وجميع أنحاء العالم، إضافة إلى طرق تحقيق التوازن بين المصالح التجارية والقيم الثقافية المحلية والحاجة إلى التعاون الإقليمي.

وأكد الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، خلال مشاركته في الجلسة، أن دول الخليج العربي، وفي مقدمتها الإمارات، نجحت بفضل رؤى قياداتها الرشيدة في لفت الأنظار عالميًا من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرياضية، واستضافة بطولات دولية مرموقة، وأن هذه الجهود أثبتت كفاءة وقدرة هذه الدول على تنظيم فعاليات رياضية بمستوى يتفوق على الكثير من دول العالم.

وتحدث عن التطور السريع للإعلام الرياضي العالمي، مع التركيز على المنصات الرقمية وابتكارات البث، إضافة إلى الاستثمارات الخليجية في قطاع الرياضة.

وأوضح أن دول الخليج حققت إنجازات كبيرة في تنظيم البطولات الرياضية، مستفيدةً من منشآتها الحديثة التي تُصمّم وفق أعلى المعايير العالمية، وخدماتها الفندقية المتميزة.

وأضاف أن الدوريات الرياضية الخليجية باتت تجذب اهتمامًا عالميًا، وارتفعت قيمتها السوقية لتنافس الدوريات الكبرى، بفضل التعاقدات الناجحة مع أبرز النجوم العالميين.

وأشار الزعبي إلى أنه هناك تأثيرا إيجابيا كبيرا للرياضة على مختلف مجالات الحياة، مثل الاقتصاد، والسياحة، والمجتمع، وحتى السياسة.

وأكد أن دعم الحكومات للرياضة، كما هو الحال في الإمارات، ينعكس إيجابًا على الشباب والمجتمع بشكل عام، من خلال الكشف عن المواهب، وحماية الشباب من المخاطر الاجتماعية.

وتطرق أيضًا إلى المنشآت الرياضية المتميزة، مثل حلبة ياس في أبو ظبي، التي أصبحت رمزًا عالميًا في سباقات الفورمولا 1، ما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الإماراتية، ويحقق فوائد اقتصادية وسياحية كبيرة.

وأكد الزعبي الدور الحيوي للإعلام الرياضي، سواء التقليدي أو الرقمي، في تشكيل وعي المجتمع وتعزيز العلاقات بين الشعوب من خلال إبراز القيم الإيجابية، مشددا على ضرورة أن يكون الإعلام الرياضي فاعلًا ومؤثرًا، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس مجرد ناقل للأحداث.