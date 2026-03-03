نهائي مثير لـ«سلة الكراسي» بين شرطة دبي والبلدية بدورة ند الشبا



تتجه الأنظار مساء الأربعاء إلى مجمع ند الشبا الرياضي، حيث يلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي بنظيره بلدية دبي في نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأبرز في أجندة الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك.



وتقام الدورة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



ويقام النهائي عند الساعة العاشرة مساء، بعدما شقّ فريق شرطة دبي طريقه إلى المباراة الختامية بفوزه على فريق محاكم دبي بنتيجة 34-18 في نصف النهائي، في حين تأهل فريق بلدية دبي عقب تغلبه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 38-16.



ويُنتظر أن يشهد النهائي مواجهة متكافئة بين فريقين قدّما مستويات لافتة طوال البطولة، في مسابقة تواصل ترسيخ حضورها كمنصة لتمكين الرياضيين من أصحاب الهمم وتعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية.



وفي منافسات شد الحبل، واصل فريق الحرس الوطني عروضه القوية لليوم الثاني توالياً، محققاً فوزين متتاليين بشوطين نظيفين على فريقي شرطة دبي والقوات الجوية ضمن فئة المؤسسات الحكومية.



كما تغلب فريق وزارة الدفاع على القوات الجوية بنتيجة 2-0، وفاز الدفاع المدني بدبي على شرطة دبي بالنتيجة ذاتها، في مواجهات اتسمت بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي.



وفي فئة المجتمع، حقق فريق الجوارح فوزاً صعباً على فريق أيه جي مصطفى 1 بنتيجة 2-1، بينما تفوق دبليو وورلد جيم على ترانس غارد 2-0، وفاز المهدوي والحربي على رابتر جيم 2-0. كما تجاوزت أكاديمية آي إف بي بي الرياضية فريق المقاتلون بالنتيجة ذاتها، وفاز العجبان على آفالار 2-0، ووصل على مجموعة دتكو للإنشاءات 2-0، وليفل أب على محاربين منغالاور 2-0، فيما تغلب جلوبال على أولمبيا 2-0.



السماوي إلى نصف نهائي الطائرة



وفي الكرة الطائرة، حجز فريق السماوي بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، حصد خلالهما ستة أشواط مقابل خسارة شوطين فقط.

وجاء تأهله إثر فوزه على فريق يازار بنتيجة 3-1، بعدما أنهى الشوطين الأول والثاني بالنتيجة نفسها 25-21، قبل أن يقلص يازار الفارق بفوزه في الشوط الثالث 25-21. غير أن السماوي استعاد زمام المبادرة في الشوط الرابع، وحسمه 25-22 بعد تنافس نقطة بنقطة، ليؤكد صدارته للمجموعة الأولى.

وحلّ يازار ثانياً ليضمن بدوره التأهل إلى نصف النهائي، الذي تقام منافساته غداً الخميس، في أمسية مرتقبة تعد بمزيد من الإثارة ضمن ليالي ند الشبا الرياضية.