صراع القمة يشتعل بين التداوي و«إم آي إنفستمنت» في طائرة ند الشبا



يلتقي «التداوي» و«إم آي إن انفستمنت» في قمة نارية لحسم صدارة المجموعة الثانية لمنافسات الكرة الطائرة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وواصل التداوي مشوار الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب فريق «تايغر زعبيل» بنتيجة «3-0»، جاء تفصيلها كالتالي: 25-21، و25-19، و25-20.

وفي المباراة الثانية فاز «إم آي إنفستمنت» على فريق زعبيل في مباراة صعبة وماراثونية امتدت لخمسة أشواط وانتهت بنتيجة «3-2»، حيث فاز زعبيل بالشوط الأول «25-22»، لكن«إم آي إنفستمنت» تمكن من السيطرة على الشوط الثاني ليفوز بنتيجة «25-22»، وفي الشوط الثالث عاد زعبيل للمنافسة بالفوز بنتيجة «25-23»، وفي الشوط الرابع تمكن «إم آي إنفستمنت» من الفوز بصعوبة بعد التسجيل نقطة بنقطة لينهي الشوط بنتيجة «25–23»، وفي الشوط الخامس أنهى «إم آي إنفستمنت» آمال زعبيل لينهي الشوط والمباراة بالفوز بنتيجة «22-20».



وبنهاية الجولة الثانية، تصدر «التداوي» ترتيب المجموع الثانية برصيد 6 نقاط، تلاه فريق «إم آي إنفستمنت» في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، مقابل نقطة واحدة لزعبيل في المركز الثالث، وحل «تايغر زعبيل» في المركز الرابع دون أي نقطة.

من جهة أخرى، دشن فريق الحرس الوطني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة شد الحبل بالفوز على فريق وزارة الدفاع بنتيجة 2–0، كما فاز فريق القوات الجوية على فريق الدفاع المدني بدبي بنتيجة «2-0»، وذلك ضمن منافسات فئة المؤسسات الحكومية.



وفي فئة المجتمع فاز فريق «إيه جي مصطفى» على فريق «ترانس غارد» 2–0، كما فاز فريق الجوارح على فريق «دبليو وورلد جيم» 2–0، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية فاز فريق أكاديمية «آي إف بي بي الرياضية» على فريق «رابتر جيم» 2–0، كما فاز فريق «المهداوي والحربي» على فريق «المقاتلون» 2–0، وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق «أفالار» على فريق مجموعة «دتكو للإنشاءات» 2–0، وفي المجموعة الرابعة فاز فريق «ليفل آب» على فريق «جلوبال» 2–0، وفريق «أولمبيا» على فريق «محاربين» منغالاور 2–1.



وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة على فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بنتيجة «2-0»، كما فاز فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على فريق إيه 25 جيم بنتيجة «2-0».

وتشهد بطولة شد الحبل متابعة جماهيرية واسعة سنوياً، حيث تعد هذه الرياضة من الرياضات الشعبية التي تتميز بالحماس والتنافس القوي وتجذب أعداداً كبيرة من الجماهير.