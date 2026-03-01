مباراتان في نصف نهائي سلة «ند الشبا».. وطائرة «السماوي» تتصدر



تنطلق غداً الاثنين منافسات نصف نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».



ويلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي مع فريق محاكم دبي في الساعة 10 مساءً في نادي دبي لأصحاب الهمم، فيما يواجه هيئة الطرق والمواصلات فريق بلدية دبي عند الساعة 11:30، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 4 مارس في مجمع ند الشبا الرياضي.



وجاء تأهل محاكم دبي إلى دور نصف النهائي بعد تحقيقه سلسلة من الانتصارات في مرحلة التصفيات، كان آخرها فوزه على فريق أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 24–15، وفاز من قبل على هيئة تنمية المجتمع، وعلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيما تأهل فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعد فوزه على أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 36–19، وقبله على هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.



فيما تأهل القيادة العامة لشرطة دبي من المجموعة الثانية بعد فوزه على الهيئة الاتحادية للهوية بنتيجة 42–14، كما فاز من قبل على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 49–16، كما تأهل فريق بلدية دبي بعد فوزه على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 52–25، ليكون فريق بلدية دبي هو المرشح الأقوى للفوز بالبطولة بعد تحقيقه أكبر عدد من النقاط وأكبر فارق أهداف بين جميع الفرق، حيث سجل 177، وعليه 68.



كما تشهد بطولة كرة السلة 3×3، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، منافسات قوية مع اقترابها من مرحلة الحسم، حيث يشارك في البطولة 48 فريقاً، من بينها 24 فريقاً لفئة الرجال، و12 فريقاً لفئة السيدات، و12 فريقاً لفئة تحت 17 عاماً، وتميزت أربعة فرق هي الأقوى من بين جميع المشاركين، وهي: زعبيل1 وزعبيل2، و3×3 دبي، وبلاك ليست، وسيتم تحديد المتأهلين خلال اليومين المقبلين، حيث يقام النهائي يوم الجمعة 6 مارس.



تصدر فريق السماوي ترتيب مجموعته بعد فوزه على فريق فهود زعبيل بنتيجة «3-1» ضمن الجولة الثانية. وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «26-24» و«25-21» و«30-28» و«25-23»، ليلتقي بعدها السماوي مع فريق يازار في الساعة 9 مساء «الاثنين 2 مارس» ضمن منافسات المجموعة الأولى في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.



يشارك 25 فريقاً في منافسات بطولة شد الحبل ضمن 3 فئات، هي فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية وفئة الناشئين والفئة المجتمعية، ويشارك في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية كل من الحرس الوطني «حامل اللقب»، وزارة الدفاع، القوات الجوية، الدفاع المدني دبي، وشرطة دبي، فيما يشارك في فئة الناشئين كل من: نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة، إيه 25 جيم، نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.



وفي الفئة المجتمعية يشارك 12 فريقاً، مقسمة إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من إيه جيه مصطفى 1، ترانس غارد، الجوارح، ودبليو وورلد جيم، وتضم المجموعة الثانية كلاً من: رابتر جيم، أكاديمية آي إف بي بي الرياضية، إيه جيه مصطفى 2، والمقاتلون، وفي المجموعة الثالثة يأتي كل من: العجبان، وصل، وأفالار، ومجموعة دتكو للإنشاءات، وفي المجموعة الرابعة يأتي كل من: ليفل آب، وجلوبال، ومحاربين منغالاور، وأولمبيا.