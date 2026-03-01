بطولة «ليزر رن» الرمضانية تنطلق بمشاركة 200 لاعب غداً

تنطلق غداً الاثنين منافسات بطولة «ليزر رن» الرمضانية، كجزء من أجندة الفعاليات الرياضية لمهرجان «تحدي حفيت الرياضي»، الذي يُقام خلال شهر رمضان المبارك في مدينة العين، ويشارك فيها قرابة 200 لاعب، وتأتي البطولة ضمن سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة، التي تقام في إطار «تحدي حفيت الرياضي»، الذي يشمل عدة ألعاب وأنشطة رياضية وفردية وجماعية، ويهدف إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل بروح تنافسية ومجتمعية.



ورياضة «ليزر رن»، هي واحدة من الأحداث الرياضية التي ستجذب المشاركين من مختلف الفئات العمرية، حيث تجمع بين الجري والتصويب بالليزر، ما يجعلها منافسة ممتعة تجمع بين اللياقة والتركيز، وتسهم البطولة في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والتفاعل الرياضي بين أفراد المجتمع ضمن فعاليات «تحدي حفيت».



من جهتها، أعربت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن تفاؤلها بالمستوى الذي ستظهر عليه المنافسات قائلة: انطلاق منافسات ليزر رن في إطار مهرجان تحدي حفيت الرياضي يمثل خطوة مهمة في الارتقاء بالفعاليات الرياضية المجتمعية في مدينة العين خلال شهر رمضان، ويعكس الاهتمام بدمج الرياضات الحديثة ضمن الفعاليات الرمضانية لتعزيز الصحة ونشر المتعة الرياضية بين الجميع، وأن تنظيم هذه الفعالية يمثل خطوة مهمة في نشر ثقافة رياضة الخماسي الحديث وتعزيز مشاركتها في المجتمع الإماراتي.



وأضافت: هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتشجيع جميع الفئات على تجربة رياضة تجمع بين اللياقة البدنية والتصويب بالليزر، وأنه يأتي تماشياً مع رؤية القائمين على الحدث في تقديم فعاليات مبتكرة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة الشباب، وأن هذه الرياضة التي تمزج بين الجري والتصويب بالليزر تمثل نموذجاً رياضياً متكاملاً يجمع بين التحدي البدني والدقة والانضباط.