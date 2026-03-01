انطلاق بطولة الرماية الرمضانية في نادي الشرطة للرياضة والرماية 2026

انطلقت منافسات بطولة الرماية الرمضانية لفئتي الرجال والسيدات في مسابقة الرماية بمسدس 9 ملم في نادي الشرطة للرياضة والرماية، وسط مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة.

وقال الرائد أحمد عبدالله العجماني مدير نادي الشرطة للرياضة والرماية إن تنظيم البطولة يأتي في إطار دعم جهود الدولة في تعزيز القطاع الرياضي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، إلى جانب تعزيز أواصر التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع، وتنمية مهاراتهم في رياضة الرماية.



وأضاف: أن البطولة استقطبت 120 مشاركاً من الرجال والسيدات، حيث يتنافس المشاركون في جولات الرماية بمسدس 9 ملم من مسافة 25 متراً وبعدد 10 طلقات لكل متسابق، وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم.

وأوضح مدير النادي أن البطولة شهدت أجواء تنافسية جمعت بين القوة والإثارة والتشويق، في إطار من الروح الرياضية العالية، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج بما ينسجم مع أهداف البطولة في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز التلاحم المجتمعي.