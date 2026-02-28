منتخب الإمارات يتوج بلقب منتخبات البادل في دورة ند الشبا الرياضية







توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، منتخب الإمارات بلقب بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وفاز منتخبنا الوطني باللقب بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية، وسط حضور جماهيري لافت، وفرض منتخبنا سيطرة واضحة على مجريات المباراة، إذ تغلب الثنائي عبدالله العبدالله، وفرانسيسكو جورادو في الجولة الأولى على الثنائي علي شقير، ووجدي رسلان، كما فاز الثنائي فارس الجناحي، وإنيجو جوفري في الجولة الثانية على الثنائي علي زغلول، ومحمد أبوالقاسم.



وحضر المباراة النهائية التي أقيمت في صالة البادل الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وشارك كل من حسن المزروعي، مدير الدورة، وعيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، في تتويج المنتخب الفائز بالميداليات الذهبية، وتسليم الميداليات الفضية للمنتخب المصري.



سيطرة مغربية



سيطر العداؤون المغاربة على مختلف الفئات في سباق الجري، حيث فاز ياسر الشعشوعي في فئة 10 كيلومترات رجال، ورقية الموكيم في فئة 10 كيلومترات سيدات، ونعمان العيساوي في فئة 5 كيلومترات رجال، ومبارك رحان في فئة كبار المواطنين والمقيمين، وعمران أزناك في فئة الشباب بنين.

وجاءت نتائج السباق كالتالي:

شهد سباق 10 كيلومترات الفئة المفتوحة فوز المغربي ياسر الشعشوعي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 28:02 دقيقة، تلاه الإثيوبي طه آدم جوديتو في المركز الثاني بزمن 28:55 دقيقة، وجاء الإثيوبي داغني تسفو ثالثاً بزمن 29:14 دقيقة.



وفازت المغربية رقية الموكيم بالمركز الأول لسباق 10 كلم للسيدات في زمن 32:14 دقيقة، تلتها الأوغندية نويل شيروتو في المركز الثاني بزمن 34:25 دقيقة، وجاءت الكينية مويني موتوكو ثالثة بزمن 37:20 دقيقة.



وفي الفئة المفتوحة 5 كيلومترات، فاز المغربي نعمان العيساوي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 13:55 دقيقة، تلاه الإثيوبي تشالا جوديتا في المركز الثاني بزمن 13:55 دقيقة، وجاء المغربي محمد آيت ماماس ثالثاً بزمن 14:05 دقيقة.



وفي فئة المفتوحة للسيدات (5 كيلومترات) فازت الأوغندية غلوريا شيبيت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 17:34 دقيقة، تلتها الروسية أليسا بيتروفا في المركز الثاني بزمن 18:02 دقيقة، وجاءت البلجيكية ليسبيث فيرهايدن ثالثة بزمن 18:09 دقيقة.



وضمن فئة المواطنين لمسافة 5 كيلومترات، أحرز عبدالكريم تقي المركز الأول في زمن 13:51 دقيقة، تلاه خالد خليل في المركز الثاني بزمن 14:50 دقيقة، وجاء سيف العلاوي ثالثاً بزمن 14:50 دقيقة، وضمن فئة المواطنات فازت رقية المرزوقي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 18:33 دقيقة، تلتها لطيفة في المركز الثاني بزمن 20:07 دقيقة، وجاءت حمدة آل علي ثالثة بزمن 20:23 دقيقة.



كبار المواطنين والمقيمين



فاز المغربي مبارك رحان بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 16:10 دقيقة، تلاه الفرنسي جان كلود حرامبور في المركز الثاني بزمن 16:12 دقيقة، وجاء الإماراتي سالم عتيق المهيري ثالثاً بزمن 18:34 دقيقة.



وفي فئة السيدات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 20:37 دقيقة، تلتها الألمانية بيا هانسكه في المركز الثاني بزمن 20:43 دقيقة، وجاءت العراقية غادة ثالثة بزمن 22:16 دقيقة.



فئة البنين والشباب



فاز المغربي عمران أزناك بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 18:26 دقيقة، تلاه الإماراتي سالم عبدالله العلاوي في المركز الثاني بزمن 19:15 دقيقة، وجاء السوداني عمر أبو بكر إسماعيل ثالثاً بزمن 19:16 دقيقة.

وفازت البريطانية هانا شميت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 18:30 دقيقة، تلتها البريطانية هاتي غاريت في المركز الثاني بزمن 18:42 دقيقة، وجاءت الألمانية زايرا شولتس أكرم ثالثة بزمن 18:43 دقيقة.



فئة الناشئين والناشئات

فاز الفرنسي شارل موف هودينيه بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن 18:20 دقيقة، تلاه الإماراتي سيف المري في المركز الثاني بزمن 18:37 دقيقة، وجاء الألماني ميكا هانسكه ثالثاً بزمن 20:05 دقيقة.

وأحرزت الأوكرانية ميا حبيقة المركز الأول للناشئات بعد إنهائها السباق في زمن 19:24 دقيقة، تلتها الكينية ريديمتا مواكا شيكولي في المركز الثاني بزمن 20:37 دقيقة، وجاءت الأمريكية ميكا مانسفيلد ثالثة بزمن 20:40 دقيقة.



«التداوي» يتألق



واصل فريق التداوي، حامل لقب العام الماضي، تألقه في بطولة الكرة الطائرة هذا العام، حيث فاز على زعبيل بنتيجة (3-0)، وبأشواط 25–21 و26–24 و25–11، كما فاز فريق إم آي إن إنفستمنت على تايغر زعبيل بثلاثة أشواط دون رد، بواقع 25–15 و25–21 و25–22.



وتتواصل المنافسات، حيث يلتقي إم آي إن إنفستمنت مع زعبيل عند الساعة 9:00 مساء اليوم الأحد على صالة مجمع ناس الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة التداوي وتايغر زعبيل عند الساعة 11:00 مساء ضمن الجولة ذاتها.



اكتمال عقد نصف النهائي للسلة



حسمت أربعة فرق مقاعدها في الدور نصف النهائي لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة عقب ختام منافسات اليوم الرابع، إذ تأهل عن المجموعة (أ) كل من محاكم دبي متصدراً، وهيئة الطرق والمواصلات وصيفاً، فيما بلغ نصف النهائي عن المجموعة (ب) كل من بلدية دبي في المركز الأول والقيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني.



وتفوقت هيئة الطرق والمواصلات على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 35-16، فيما عزز محاكم دبي صدارته بانتصار جديد على أسوانك للتطوير العقاري بنتيجة 24-15، كما حققت القيادة العامة لشرطة دبي فوزاً عريضاً على هيئة كهرباء ومياه دبي بنتيجة 49-14، ونجحت الهيئة الاتحادية للهوية في تجاوز دائرة المالية بنتيجة 32-22.