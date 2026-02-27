محمدوف يواسي روبليف بعد خسارته نصف نهائي دبي للتنس (فيديو)



حرص أسطورة الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، على مواساة صديقه ومواطنه، أندريه روبليف، بعد وداعه بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مساء اليوم.



وكان روبليف قد خسر أمام الهولندي تالون غريكسبور في نصف النهائي بمجموعتين دون رد 7 - 5 و7 - 6، في مباراة قوية شهدت تنافساً محتدماً امتد ساعة و45 دقيقة، لتتوقف آماله في بلوغ النهائي الثالث في دبي عند هذا الحد.



وحضر محمدوف المباراة بدعوة من روبليف، بطل نسخة 2022، لكن اللقاء انتهى بشكل معاكس لتوقعات الصديقين، حيث أظهر الهولندي تفوقاً في اللحظات الحاسمة من المباراة، فيما حاول روبليف التدارك في شوط كسر التعادل دون جدوى.