«يازار» يفاجئ فهود زعبيل ويخطف فوزاً مثيراً في افتتاح «طائرة ند الشبا»



فاجأ فريق «يازار» نظيره «فهود زعبيل» وانتزع منه فوزاً مثيراً 3-2 أمس الخميس في افتتاح منافسات الكرة الطائرة ضمن النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» المقامة حالياً في مجمع ند الشبا الرياضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وجاءت المباراة الافتتاحية حافلة بالإثارة والندية، إذ تبادل الفريقان التفوق في مواجهة ماراثونية حسمها «يازار» في شوط كسر التعادل 18-16، بعد أن كان تقدم في الشوط الأول 25-15، قبل أن يعادل «فهود زعبيل» بفوزه في الثاني 28-26. وعاد «يازار» ليحسم الثالث 25-23، غير أن «فهود زعبيل» فرض شوطاً فاصلاً بفوزه في الرابع 25-17، ليفرض «يازار» الكلمة الأخيرة.

وتتواصل منافسات البطولة السبت بلقاء «السماوي» مع «فهود زعبيل» ضمن المجموعة الأولى، فيما تستكمل مباريات المجموعة الثانية الأحد بمواجهتي «زعبيل» مع «إم إي إنفستمنت»، و«تايجر زعبيل» مع «التداوي». وتضم المجموعة الأولى فرق «فهود زعبيل» و«يازار» و«السماوي»، بينما تضم الثانية «زعبيل» و«التداوي» و«إم إي إنفستمنت» و«تايجر زعبيل».



نهائي البادل



وفي بطولة البادل للمنتخبات ضمن الدورة ذاتها، تأهل منتخبا الإمارات ومصر إلى المباراة النهائية بعد فوز الأول على الكويت 2-0، والثاني على المغرب 2-1.



وحسم منتخب الإمارات مواجهته أمام الكويت عبر الثنائي سيرخيو إيكاردو وإينيغو خوفري، ثم فارس الجناحي وعبدالله العبدالله، فيما احتاج المنتخب المصري إلى ثلاث مباريات لتخطي المغرب، بعدما تبادل الطرفان الفوز قبل أن يحسم محمد الجارحي ومحمد أبو القاسم بطاقة العبور.



حضر المنافسات، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل؛ وإسماعيل الهاشمي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، حبيب نور محمدوف، سفير الرياضة في دبي، وأسطورة الفنون القتالية المختلطة المعتزل القائد والمدرب حالياً، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل؛ وحسن المزروعي مدير الدورة.



صدارة سلة الكراسي



وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، واصل فريق محاكم دبي صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، يليه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (4 نقاط)، ثم هيئة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات (3 نقاط لكل منهما)، فيما يتذيل سوانك للتطوير العقاري الترتيب بنقطتين.



وفي المجموعة (ب) يواصل بلدية دبي الانفراد بالصدارة (6 نقاط)، ويلاحقه هيئة كهرباء ومياه دبي (4 نقاط)، ثم القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة المالية (3 نقاط لكل منهما)، بينما يأتي الهيئة الاتحادية للهوية خامساً بنقطتين.



وتستكمل مباريات دور المجموعات السبت على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، على أن يقام نصف النهائي الاثنين، ومباراة المركز الثالث الثلاثاء، والنهائي الأربعاء في صالة ند الشبا.

ودعت اللجنة المنظمة الجماهير إلى حضور المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي، مع تنظيم سحوبات يومية على جوائز متنوعة تشمل سيارات وهواتف ذكية وغيرها من الجوائز القيّمة.