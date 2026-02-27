جدل تصريحات ترامب يدفع لاعبي الهوكي للاعتذار للسيدات

اعتذر العديد من لاعبي فريق الهوكي الأولمبي الأميركي للرجال عن ردود فعلهم بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه «سأضطر» أيضًا لدعوة فريق السيدات إلى البيت الأبيض.

وتلقى فريق الرجال، الفائز بالميدالية الذهبية في ألعاب ميلانو–كورتينا، اتصالًا هاتفيًا من ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، احتفالًا بالفوز في النهائي على كندا 2-1 بعد التمديد، دعاهم خلاله إلى واشنطن العاصمة لحضور خطاب «حال الاتحاد» السنوي.

وأظهرت لقطات من غرفة تبديل الملابس عددًا من اللاعبين يضحكون عندما قال الرئيس إنه سيُعزل إذا لم يدعُ فريق السيدات، المتوج بدوره بالميدالية الذهبية على حساب كندا أيضًا (2-1 بعد التمديد).

وأثارت تصريحات ترامب وردود الفعل انتقادات حادة طغت على الانتصارين التاريخيين للهوكي الأميركي، إذ رفضت اللاعبات المتوجات لاحقًا دعوة ترامب لحضور خطابه، الثلاثاء، مشيرات إلى ارتباطات سابقة.

وقال تشارلي مكافوي، مدافع فريق بوسطن بروينز، للصحافيين قبل مباراة في دوري الهوكي الوطني، الخميس: «بالتأكيد نأسف لرد فعلنا في تلك اللحظة. كما تعلمون، جرت الأمور بسرعة كبيرة».

وأضاف: «إذا كنتم تعرفون علاقتنا مع فريق السيدات وكيف دعمناهم، فإن هذا بالتأكيد لا يعكس مشاعرنا الحقيقية».

من ناحيته، قال ماثيو كوتشاك، لاعب فريق كارولاينا بانثرز، إن فريقي الرجال والسيدات الأميركيين في ميلانو كانا «متقاربين للغاية».

وأضاف: «شاهدنا فعاليات أخرى معًا. ذهبنا لدعمهم. نحن نحب فريق السيدات، وفريق السيدات أحبنا، ونحن فخورون جدًا بفوزنا باللقبين معًا».

وأكد شقيق ماثيو، برايدي كوتشاك، قائد فريق أوتاوا سيناتورز، هذه المشاعر، وأشار إلى أنه لم يُعجبه مقطع فيديو مُعدّل بتقنية الذكاء الاصطناعي نُشر على حساب البيت الأبيض الرسمي على «تيك توك»، ويبدو فيه وكأنه يُسيء إلى الكنديين.

وقال برايدي، الخميس: «حسنًا، من الواضح أنه مُفبرك، لأنه ليس صوتي، ولا تتحرك شفتاي».

ونُشر الفيديو بعد فوزه بالميدالية الذهبية الأحد، وأُوضح أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «لست مسؤولًا عن أي من تلك الحسابات. أعلم أن هذه الكلمات لم تكن لتخرج من فمي أبدًا، لذا لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك».

وأردف: «ليس هذا صوتي، وليس هذا ما كنت أقوله. لن أقول ذلك أبدًا. هذه ليست شخصيتي، لذلك أعتقد أنني لا أحب ذلك الفيديو».

وشدد كوتشاك على أنه، كأميركي، كان من دواعي سروره أن يكون من بين نحو 20 لاعبًا من فريق الرجال الذين تم تكريمهم في البيت الأبيض، ومرة أخرى خلال خطاب ترامب أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

لكن مع عودة اللاعبين إلى دوري الهوكي الوطني، استمر الجدل.

وقال جيك ساندرسون، زميل برايدي في المنتخب وفريق أوتاوا، إن الضحك كان «خطأ بسيطًا» تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، بينما قال حارس المرمى الاحتياطي جيريمي سوايمان: «كان ينبغي أن نتصرف بشكل مختلف».

وخلال خطابه عن حال الاتحاد، قال ترامب إن فريق السيدات «سيأتي قريبًا إلى البيت الأبيض»، في حين ردت القائدة هيلاري نايت بأنه من المؤسف أن «مزحة غير لائقة» من ترامب طغت على إنجازات الرياضيين والرياضيات الأميركيين في ميلانو–كورتينا.

وقالت نايت، الخميس، في برنامج «صباح الخير يا أميركا»: «كيف نتحدث عن النساء هو أمر بالغ الأهمية، وعلينا الاحتفاء بهذا الفريق».

وأفادت قناة «إي إس بي إن» أن سيدات فريق الهوكي لم يقررن بعد ما إذا كنّ سيزرن البيت الأبيض أم لا، لكن من المقرر أن يحضرن فعالية احتفالية في لاس فيغاس في تموز / يوليو المقبل، يستضيفها مغني الراب فلايفور فلايف.