روبليف يواصل إسقاط الفرنسيين ويبلغ نصف نهائي «تنس دبي»

واصل الروسي أندري روبليف عروضه القوية وبلغ نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس «500 نقطة»، بعدما تغلب على الفرنسي آرثر ريندركنيش بسهولة في ربع النهائي، مؤكداً تفوقه على اللاعبين الفرنسيين هذا الأسبوع. وواجه روبليف، المصنف 18 عالمياً، ثالث لاعب فرنسي توالياً بعد كل من فالنتين روييه وأوغو أومبير، ولم يجد صعوبة تُذكر في تخطي عقبة ريندركنيش.



وأنهى الروسي المباراة بعدما سجل 18 ضربة رابحة مقابل 11 خطأ مباشراً، ولم يواجه سوى فرصتين لكسر إرساله نجح في إنقاذهما، ليحسم اللقاء خلال ساعة و15 دقيقة بنتيجة 6-2 و6-4، رغم خسارته ثلاثة أشواط متتالية في نهاية المجموعة الثانية.

وكان روبليف، بطل نسخة 2022، قد ودع منافسات العام الماضي من الدور الأول، لكنه نجح هذه المرة في بلوغ نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة التشيكي ياكوب منشيك والهولندي تالون خريكسبور لتحديد منافسه المقبل.