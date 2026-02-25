روبليف يبلغ ربع نهائي «تنس دبي» للمرة السادسة

واصل الروسي أندري روبليف عروضه القوية هذا الموسم، وبلغ ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس «500 نقطة» للمرة السادسة في مسيرته، بفوزه على الفرنسي أوغو أومبير 6-3 و6-7 (5-7) و6-3، في مباراة امتدت ساعتين و23 دقيقة.

وكان روبليف، المصنف 18 عالمياً، بلغ نصف نهائي دورة الدوحة الأسبوع الماضي، قبل أن يستهل مشواره في دبي بفوز على الفرنسي فالنتين رواييه، ووجد نفسه مجدداً أمام اختبار فرنسي، في مواجهة اتسمت بإيقاع متقلب، وحسمتها التفاصيل في اللحظات الحاسمة.



وفرض روبليف أفضليته في المجموعة الأولى، التي حسمها 6-3، مستفيداً من كسر إرسال في الشوط السابع شكل نقطة التحول، واستغل الروسي معاناة أومبير بطل نسخة 2024 على إرساله الأول، إذ لم تتجاوز نسبة نجاح الفرنسي 48 في المئة، ما سمح له بفرض أسلوبه الهجومي من الخط الخلفي، وإنهاء النقاط بضرباته القوية.



وفي المجموعة الثانية ارتفع مستوى أومبير بشكل ملحوظ، وبعدما أنقذ نقطتي كسر، صمد في أشواط إرساله، ليفرض شوطاً فاصلاً اتسم بالتقارب والندية. وحسم الفرنسي الشوط الفاصل 7-5، بفضل جرأته في اللحظات الحاسمة، معادلاً الكفة، ومجبراً منافسه على خوض مجموعة ثالثة فاصلة، لكن التفوق الفرنسي لم يدم طويلاً، ففي المجموعة الثالثة كسر روبليف إرسال أومبير عند 2-1، مستعيداً زمام المبادرة، وأظهر صلابة ذهنية واضحة، محافظاً على تقدمه بإرسال ثابت وتبادلات عميقة، أنهكت منافسه. ومع تقدم الوقت بدا الروسي أكثر ثباتاً، قبل أن يحسم المجموعة 6-3، ويؤكد تأهله إلى ربع النهائي. ويلتقي روبليف، بطل نسخة 2022 في دبي، في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة الفرنسي أرتور ريندركنيش، والبريطاني جاك درابر.