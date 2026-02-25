ألياسيم يطيح بحلم بيريكارد في تنس دبي

انتهى حلم الفرنسي جيوفاني مبوتشي بيريكارد، في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لكنه أرسل رسالة قوية لمستقبله في عالم الكرة الصفراء، حيث واجه بيريكارد الصاعد من التصفيات، الكندي فيلكس أوجر ألياسيم، المصنف الأول في البطولة في دور الـ16، حيث تمكن الأخير من حسم اللقاء بمجموعتين متتاليتين. بدأ اللقاء بشكل مثالي لصالح الفرنسي، الذي نجح في كسر إرسال خصمه مبكراً، لكن ألياسيم رد بقوة وفاز بالمجموعة الأولى 6-4.



وفي المجموعة الثانية، تعرض مبوتشي بيريكارد للكسر سريعاً ولم يتمكن من العودة، ليحسم ألياسيم المباراة بالنتيجة نفسها 6-4، 6-4، وفي ربع النهائي سيواجه ألياسيم التشيكي جيري ليهتشكا الذي تأهل على حساب الإسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون رد 7-6 و6-4.