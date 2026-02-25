عودة فيدرر إلى مملكته.. 5 ملايين مشاهدة لزيارة «المايسترو» إلى «تنس دبي»



عاد أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر إلى مملكته في دبي، حيث كُتب جزء كبير من تاريخه، بحضوره، أول من أمس، منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي توج بلقبها ثماني مرات، بينها لقبه المئة على مستوى بطولات المحترفين عام 2019.





ولم يترك أي لاعب بصمته على الحدث المقام على الملاعب الصلبة كما فعل المايسترو السويسري، الذي أسهم بأناقته واستمراريته في ترسيخ دبي محطة مفصلية في مسيرته، ورفع المصنف الأول عالمياً سابقاً في رابطة محترفي التنس الكأس للمرة الأولى عام 2003 في موسم شكل انطلاقته نحو اعتلاء قمة اللعبة.





وأضاف فيدرر سبعة ألقاب أخرى في دبي، محققاً 53 انتصاراً مقابل ست هزائم، وفق مؤشر الفوز والخسارة، وغالباً ما شكلت البطولة اختباراً مبكراً لجاهزيته في مستهل الموسم، ومؤشراً إلى إنجازات أكبر لاحقاً خلال العام.





وخلال زيارته، أول من أمس، بطولة دبي، تابع فيدرر من المدرجات مواطنه ستان فافرينكا، بطل نسخة 2016، وهو يتغلب على اللبناني بنجامين حسن.





حققت مقاطع الفيديو التي نشرها الموقع الرسمي لرابطة تنس المحترفين «أي تي بي» عن زيارة فيدرر إلى بطولة دبي أكثر من 5 ملايين مشاهدة، ما يعكس الشعبية الواسعة، التي ما زال يمتلكها «المايسترو» في عالم الكرة الصفراء.





وفي دبي عام 2019 حقق فيدرر أحد أبرز إنجازاته عندما هزم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي، ليحرز لقبه المئة في بطولات المحترفين، ويصبح ثاني لاعب يبلغ هذا الرقم في العصر المفتوح بعد الأمريكي جيمي كونورز (109 ألقاب)، ومنذ ذلك الحين انضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى النادي الحصري متخطياً حاجز المئة أيضاً.





وعزز ذلك اللقب مكانة فيدرر بين عظماء اللعبة، إذ أمضى 310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، بينها 237 أسبوعاً متتالياً، في حقبة تزامنت مع ثلاثة من ألقابه في دبي. وعكست البطولة مسار مسيرته: انطلاقة قوية، هيمنة طويلة، ثم إنجاز تاريخي في الأعوام الأخيرة،





كما تحولت دبي إلى أكثر من مجرد محطة تنافسية بالنسبة لفيدرر، إذ اعتاد الإقامة فيها خلال فترات الإعداد الشتوية، مستفيداً من منشآتها التدريبية ومناخها الدافئ. ومن لقبه الأول بعمر 21 عاماً إلى لقبه المئة بعمر 37 امتدت نجاحاته في دبي عبر أجيال مختلفة من المنافسين.