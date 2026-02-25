شرطة دبي تحصد ذهبيتي الموانع في «ند الشبا الرياضية»



تألق فريق شرطة دبي في منافسات دورة ند الشبا الرياضية (NAS)، بعدما فرض حضوره بقوة في بطولة 400 متر حواجز (10 حواجز)، محققاً المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات.

ونجح آيزايا توماس في انتزاع المركز الأول في فئة الرجال، بعد سباق اتسم بالسرعة والندية حتى الأمتار الأخيرة، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية وقدرته على التعامل مع إيقاع السباق وتحديات الحواجز بكفاءة عالية.



وفي فئة السيدات، واصلت أولغا كوبيكو تألقها، واعتلت منصة التتويج بحصولها على المركز الأول، بعد أداء متوازن جمع بين الانطلاقة القوية والتركيز في تخطي الحواجز، لتمنح فريقها ذهبية ثانية وتعزز رصيد شرطة دبي في البطولة.



ويأتي هذا الإنجاز ثمرة برنامج إعداد مكثف خضع له الفريق، ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الرياضة واللياقة البدنية بين منتسبيها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الجاهزية والانضباط وروح الفريق.



وأكدت شرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في مختلف المحافل، موضحة أن التتويج بالمركزين الأولين في سباق 400 متر حواجز لفئتي الرجال والسيدات، لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة رؤية مؤسسية واضحة تضع الرياضة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الجاهزية البدنية والانضباط الذهني وروح الفريق الواحد بين المنتسبين.



وأضافت شرطة دبي إن المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية لا تقتصر على التنافس فقط، بل تمثل رسالة التزام من شرطة دبي بدعم الفعاليات الرياضية الوطنية التي تعزز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً للرياضة، وترسخ ثقافة التحدي والإيجابية في المجتمع.



وأشارت إلى أن هذا الفوز يعكس الاحترافية العالية التي يتمتع بها الفريق، سواء على صعيد الإعداد البدني أو الالتزام التكتيكي داخل السباق، مؤكدة استمرارها في الاستثمار في تطوير القدرات الرياضية لمنتسبيها، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للتميز.