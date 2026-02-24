راشد بن منصور بن زايد يشهد ختام الجولة الأولى من كأس منصور بن زايد ويفتتح بطولة «البلاي ستيشن»



شهد الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، ختام الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الرابعة ضمن منافسات النسخة الـ13 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، التي أقيمت، مساء الاثنين، على ملاعب فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال».

واتسمت لقاءات المجموعة بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، حيث انتهت المواجهتان بالتعادل، ما أبقى صراع التأهل مفتوحاً بين جميع الفرق.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، تجسيداً لرؤية سموه في دعم الحركة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة وتوطيد روابط التلاحم المجتمعي.



كما افتتح الشيخ راشد بن منصور بن زايد، منافسات «كأس البلاي ستيشن» المصاحبة للبطولة، في خطوة تعكس التوسع في نطاق الفعاليات واستقطاب فئة الناشئين، بما يعزز التكامل بين الرياضة الميدانية والرياضات الإلكترونية، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة».



في المباراة الأولى فرض التعادل السلبي (0-0) نفسه على مواجهة «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، في لقاء غلب عليه الحذر التكتيكي وتبادل المحاولات على مدار الشوطين، إذ قدم الفريقان أداء منضبطاً دفاعياً مع فرص متبادلة لم تُستثمر بالشكل المطلوب، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط في مستهل مشوارهما بالمجموعة، وحصد جائزة رجل المباراة أحمد محمد أنور، من مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

وفي المباراة الثانية، حسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة المثيرة بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».



تقدم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بهدف من رأسية متقنة في نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. ونال اللاعب فلافيو دي ليما جائزة رجل المباراة بعد أداء مميز ومؤثر.



انطلاق الجولة الثانية

تتواصل منافسات البطولة، مساء اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهتين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، اللتين تحملان أهمية كبيرة في تحديد ملامح الصدارة، حيث يلتقي نادي مدينة أبوظبي للغولف مع مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، ويسعى نادي مدينة أبوظبي للغولف لتعزيز انطلاقته القوية ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يدخل مكتب التدقيق المواجهة بطموح تحقيق الفوز الأول لتعزيز حظوظه في المنافسة.



وتجمع المباراة الثانية بين دائرة القضاء وقطاع المشاريع الهندسية والفنية، إذ يبحث فريق دائرة القضاء (حامل اللقب) عن تعويض خسارته في الافتتاح والعودة لسكة الانتصارات، في حين يطمح قطاع المشاريع إلى حصد نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

وتؤكد البطولة استمرارها في تقديم مستويات تنافسية متصاعدة، تعكس نجاح التنظيم والالتزام بالقيم الرياضية التي تقوم عليها هذه التظاهرة الرمضانية السنوية.