تجربة رمضانية مميزة لتسيتسيباس وفافرينكا في دبي



بعيداً عن أجواء المنافسة الشديدة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، شارك البطلان السابقان ستيفانوس تسيتسيباس وستان فافرينكا لحظة ثقافية مميزة بحضور إفطار رمضاني في دبي، متعرفين على التقاليد المحلية وروح الشهر الفضيل.



أقيمت الفعالية تحت إشراف صلاح تهلك، مدير البطولة، وحضرها اللاعبان مع والدي تسيتسيباس في مطعم باكاليز – غريك جريل تافرنا بمجمع بالم دبي بيتش ريزورت، وقام تهلك بشرح طقوس الشهر المبارك للنجمين، مؤكداً مكانته في تعزيز الروابط الاجتماعية.



وأشار فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب كبرى وبطولة دبي 2016، إلى أهمية مشاركة التقاليد خارج ملاعب التنس: «وجودنا هنا هذا المساء مميز للغاية، ونحن ممتنون لدعوتنا لمشاركة هذه اللحظة، خصوصاً مع العائلة. يتعلق الأمر بتبادل الثقافات، وهذه من أجمل مميزات التنس؛ نسافر حول العالم، نلتقي بأشخاص من خلفيات مختلفة، ونحظى بفرصة تجربة مثل هذه التقاليد».



وأضاف فافرينكا، الذي يخوض موسمه الأخير في مسيرته الاحترافية بعد أكثر من عقدين على الملاعب، أن هذه اللحظات تعد من أكثر تجارب الحياة شخصية وذكرى: «هذه التجارب تبقى معك».



وأكد تسيتسيباس، حامل لقب بطولة دبي، الشعور نفسه، مشيراً إلى أن اكتشاف الثقافات أصبح من أكبر امتيازات مسيرته.



مرتدياً الزي الإماراتي التقليدي، وصف النجم اليوناني التجربة بأنها شخصية وألفة، إذ سبق له المشاركة في مناسبة مماثلة للاعبين في دبي.



وقال: «أستمتع حقاً بمثل هذه اللحظات. نسافر حول العالم ونكتشف ثقافات متعددة، هذه من أفضل جوانب عملنا: لقاء الناس والتعلم من تقاليد مختلفة».



كما أشاد بزميله على المائدة، مشيداً بإنجازاته وطول مسيرته: «ستان يقوم بذلك منذ سنوات عديدة، وأنا أيضاً على الملاعب منذ وقت طويل وأتمنى أن أتعلم قدر المستطاع من هذه الرحلة ومن لاعبين مثله».



وتذكر هذه الأمسية أنه إلى جانب المنافسات العالمية، تتيح بطولة سوق دبي الحرة للتنس للاعبين فرصاً للارتباط بثقافة المدينة ومجتمعها، ما يعزز سمعة دبي كوجهة رياضية عالمية.