من دبي.. ميدفيديف يقترح خفض جدول مباريات التنس



قال النجم الروسي دانييل ميدفيديف عقب تأهله إلى الدور الثاني من بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «أحب اللعب في دبي، وأحب قضاء الوقت هنا، وهذا يساعدني. لهذا السبب أعود إلى هذه البطولة». وأشار إلى أن المباراة كانت عادلة بشكل عام، رغم تعرض منافسه لإصابة طفيفة في آخر جولتين، وأضاف أنه سعيد بالفوز على منافس قوي.



وتأهل ميدفيديف بسهولة إلى الدور التالي، بعد فوزه مساء اليوم على منافسه الصيني شانغ جونتشنغ بنتيجة 6-1 و6-3.



وتطرق الروسي إلى قضايا أوسع تتعلق بمسار اللاعبين المحترفين، خصوصاً طول الموسم وضغط جدول المباريات.



وقال: «أعتقد أن اللاعبين سيتفقون على فكرة جعل بعض البطولات إلزامية أكثر. ولكن من الناحية الواقعية، هذا لن يحدث بسبب تراخيص البطولات والمصالح المالية للأخرى». واقترح ميدفيديف تقليص الجدول إلى أربع بطولات كبرى و11 بطولة ماسترز، مع إمكانية جعل البطولات الأخرى بدون نقاط تصنيف، لتخفيف الضغط على اللاعبين.



وأشار ميدفيديف إلى أن اللاعبين يراقبون باستمرار النقاط والتصنيف لضمان مشاركتهم في البطولات الكبرى.



وقال: «دائماً هناك هذا الأمر في البال، خصوصاً مع اقتراب بطولة تورينو. تفكر كيف يمكنك تحسين ترتيبك وتكون في أفضل مستوى». وأوضح أن هذا يفرض على اللاعبين اتخاذ قرارات استراتيجية حول البطولات التي يشاركون فيها لتعزيز مستواهم وترتيبهم.



وبخصوص تصور الجمهور عن التنس الاحترافي، أكد ميدفيديف أن المشجعين لا يدركون الضغوط الحقيقية التي يواجهها اللاعبون. وقال: «الناس يروننا نلعب أمام آلاف المتفرجين ونحصل على أموال جيدة، فيظنون أننا لا نشتكي. لكنهم لا يرون السفر، واختلاف الطعام والفنادق والأسرة والوسائد، وما يفرضه كل ذلك على الجسم». وأضاف أن حتى المشكلات الصغيرة، مثل تسمم غذائي أو اختلاف التوقيت، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء.



وعند سؤاله عن تطور التنس والقوانين المتعلقة بالمدربين، قال ميدفيديف إن المنافسة أصبحت أقوى حتى بين اللاعبين خارج المراكز العشرة الأولى، مع زيادة الفرص المتاحة للاعبين من مختلف أنحاء العالم للوصول إلى المراتب العليا. وأوضح أن القوانين الجديدة للتدريب تعكس تطور الحياة في اللعبة، وتتيح للاعبين حرية أكبر دون الخوف من مخالفات المدرب، مؤكداً أن هذا لم يغير جوهر المنافسة.



وتحدث ميدفيديف أيضاً عن طقوسه التحضيرية قبل المباريات، والتي تساعده على الاستعداد الذهني، مثل الاستماع إلى الموسيقى، ولعب الورق مع فريقه، وضبط وجبة الإفطار حسب توقيت المباراة. وقال: «المباراة في الساعة الثانية ظهراً ليست سهلة أبداً. اليوم قررت الاكتفاء بالإفطار».



وتسلط تصريحات ميدفيديف الضوء على التعقيدات التي تواجه لاعبي التنس المحترفين خارج أرض الملعب، بما في ذلك السفر المستمر، وضغط المباريات، ومتابعة النقاط والتصنيفات، والتحضيرات الشخصية الدقيقة، لتوضح مدى ما يتطلبه النجاح على مستوى النخبة.



وبعد خروجه من الملعب، وجد ميدفيديف حشوداً من الجماهير ينتظرون الحصول على توقيعه والتقاط الصور معه، وهو الأمر الذي تقبله اللاعب الروسي بكل رحابة صدر، وانتقل من مشجع إلى آخر لتلبية طلباتهم.