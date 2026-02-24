في تصريح لـ«البيان» فافرينكا عن اعتزاله: مسيرتي مذهلة وشغفي بالتنس لم ينخفض أبداً



أعرب النجم السويسري ستان فافرينكا (40 عاماً) عن سعادته الكبيرة وامتنانه لعودته للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس هذا العام، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل فرصة مميزة له بعد فوزه بالبطولة قبل عشر سنوات.



وقال فافرينكا في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «بالطبع، أنا سعيد جداً وممتن لتلقي هذه الفرصة. كان شعوراً مذهلاً الفوز بالبطولة هنا قبل عشر سنوات، وقد تلقيت دائماً دعماً كبيراً، لذلك أنا سعيد جداً بأن أتيحت لي الفرصة للعب هنا هذا العام».



وعن تلك اللحظات السعيدة التي عاشها في 2016 عندما توج باللقب، أضاف: «لقد كان أسبوعاً رائعاً، مليئاً بالمتعة والدعم من الجماهير، وأتذكر فقط الأمور الإيجابية عن دبي. كانت البطولة دائماً قوية وعلى مستوى عالٍ جداً، لذلك، الفوز هنا دائماً صعب، لكنني شعرت أن مستواي كان ممتازاً وثقتي بنفسي عالية».



وأشار فافرينكا الذي يستعد للاعتزال بنهاية العام الجاري، إلى مسيرته الطويلة على جولات التنس الاحترافية، معبراً عن اعتزازه باللحظات التي عاشها على مدار العشرين عاماً الماضية: «لقد كانت عشرون عاماً مذهلة، فقد أتيحت لي الفرصة لمواجهة أعظم اللاعبين في العالم مثل نوفاك ديوكوفيتش، رافاييل نادال، روجر فيدرر وآندي موراي. كانت تلك تجربة مميزة جداً».



وأوضح اللاعب السويسري أنه يركز الآن على مواصلة تقديم أفضل مستوى منذ بداية الموسم: «بالنسبة لي، المهم هو الاستمرار في فعل ما بدأت منذ بداية العام. أنا سعيد بمستواي، وأسعى دائماً لدفع نفسي إلى الأمام. أنا منافس بطبعي، وأحب دائماً التحدي والفوز بالمباريات، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك طوال العام».



ولفت فافرينكا إلى أن مشواره في الموسم الحالي يحمل معه الكثير من المشاعر والذكريات منذ بدايته: «أنا متحمس لما تبقى من الموسم. عموماً، لقد كنت محظوظاً باللعب مع أجيال مختلفة على مدى العشرين عاماً الماضية. لقد لعبت طويلاً، لأكثر من عشرين عاماً، وكان العام الماضي أصعب قليلاً، لكن شغفي باللعبة لم ينخفض أبداً».



وختم فافرينكا تصريحاته بالقول: «لقد كنت دائماً شغوفاً بهذه اللعبة وأردت الاستمرار في اللعب لما تلقيته من التنس طوال مسيرتي. كانت تجربة رائعة وممتعة، وأنا ممتن جداً لذلك، وأتطلع إلى الاستمتاع بموسمي الأخير».



وفاز «ستان ذا مان» ببطولة أستراليا عام 2014، و«رولان غاروس» عام 2015، والولايات المتحدة عام 2016، في فترة هيمنة شبه كاملة للسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايال نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش الذين تركوا القليل من الفرص للمنافسين.



ويملك فافرينكا 16 لقباً في بطولات رابطة المحترفين، آخرها في جنيف عام 2017. وبلغ ذروة مسيرته عندما احتل المركز الثالث في التصنيف العالمي في يناير 2014، بينما يحتل الآن التصنيف 99.