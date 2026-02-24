الرياضات التراثية الإماراتية من ذكريات الأجداد إلى الريادة العالمية



في مشهد يجسد تلاحم الأصالة بالحداثة، نجحت دولة الإمارات في تحويل ممارسات الأجداد اليومية في الصحراء والبحر إلى منصات عالمية للتنافس الاحترافي فلم تعد الرياضات التراثية مجرد ذكريات، بل أصبحت صناعة رياضية كبرى تضع الدولة في قلب الخريطة الدولية، وفق أجندة استثنائية لعام 2026 تدمج الموروث بأحدث تقنيات العصر، وفي هذا التقرير رصد لأبرز الرياضات التراثية التي تحولت من مجرد ممارسات حياتية إلى ريادة عالمية تجذب أنظار العالم.



سباقات الهجن ريادة عالمية بسيف ذهبي



تعد سباقات الهجن النموذج الأبرز لتحول الموروث الشعبي إلى صناعة عالمية واحترافية، إذ باتت اليوم قطاعاً منظماً تديره اتحادات متخصصة وقد أحدثت الإمارات ثورة تقنية في هذا المجال بابتكار (الراكب الآلي) لضمان المعايير الدولية، مع رصد جوائز مليونية ضخمة تضعها في قمة الاستثمار الرياضي، حيث تشهد منصات المرموم والوثبة منافسات على السيف الذهبي وهو أرفع رمز تراثي يمنح للفائز بالمركز الأول في أقوى أشواط الختاميات، ويعد دليلاً على التفوق والناموس في رياضة سباقات الهجن وهذا الحراك، بجوائزه الكبيرة يرسخ مكانة الهجن كرياضة تراثية عالمية تجمع بين عبق الماضي وتكنولوجيا المستقبل.



الصقارة شموخ التراث بختم اليونسكو العالمي



تجسد رياضة الصيد بالصقور (البيزرة) أرقى قيم الصبر والجلد الموروثة وبفضل الجهود الدبلوماسية والثقافية نجحت الإمارات في قيادة ملف دولي أثمر عن اعتراف منظمة (اليونسكو) الصقارة كتراث إنساني عالمي واليوم، تترجم الإمارات هذا الإرث عبر بطولات التلواح الاحترافية، التي تنظمها مراكز متخصصة مثل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب آلاف الصقارين من مختلف القارات فيما تواصل بطولة فزاع للصيد بالصقور ومهرجانات الظفرة تعزيز مكانة هذه الرياضة، مستخدمة أحدث تقنيات الرصد والسرعة بالليزر، لترسخ الصقارة كجسرٍ حضاري يربط بين عراقة الصحراء وآفاق الريادة الرياضية الدولية.



الفروسية وريادة الخيول العربية



تتربع دولة الإمارات على عرش سباقات القدرة والتحمل عالمياً، مخلدة علاقة العربي الوثيقة بفرسه الأصيل عبر بطولات تختبر الصبر والقوة في أقسى الظروف الصحراوية ولم تكتفِ الدولة بالحفاظ على هذا الموروث، بل نقلته إلى الاحترافية الدولية من خلال استضافة وتنظيم كبرى المهرجانات، مثل «كأس محمد بن راشد للقدرة»، و«كأس رئيس الدولة للقدرة»، والتي تستقطب سنوياً نخبة الفرسان والخيول من مختلف القارات لمنافسات تمتد لمسافات تصل إلى 160 كم. وبفضل البنية التحتية المتطورة في ميادين القدرة بوذيب وسيح السلم، والريادة في إنتاج أجود سلالات الخيول العربية، تواصل الإمارات صياغة معايير التميز العالمي، مرسخة مكانتها كوجهة أولى لرياضة الفروسية التاريخية.



التراث البحري ومواجهة الأمواج



في الرياضات البحرية بالإمارات تتلاقى الخبرات الملاحية الموروثة مع المهارات الرياضية المعاصرة وتتصدر سباقات المحامل الشراعية وسباقات الداو التقليدية المشهد كأضخم تظاهرات بحرية عالمية، يتقدمها سباق القفال التاريخي وتأتي مسابقات الغوص التراثي والحر لتختبر قوة تحمل الإنسان الإماراتي وصموده أمام أعماق الخليج، وهي ممارسات تحولت بفضل الدعم المؤسسي وبطولات مثل بطولة فزاع للغوص الحر إلى منافسات احترافية تجذب الهواة والمحترفين من كافة الجنسيات، مرسخة ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية البحرية العريقة لجدودهم.



لعبة التبّة بيسبول الصحراء



تعتبر (التبّة) إحدى أبرز الألعاب الجماعية الشعبية التي تعكس روح التعاون والمنافسة في التراث الإماراتي، وهي رياضة ذهنية وبدنية تشبه في قوانينها لعبة البيسبول، حيث تعتمد على مهارة ضرب كرة خشبية بمضرب خشبي بدقة وسرعة عالية، وقد نجحت دولة الإمارات في نقل هذه اللعبة من ساحات الفرجان القديمة إلى المحافل الرياضية المنظمة، حيث أدرجت رسمياً ضمن منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 هذا التحول النوعي، المدعوم ببطولات محلية مثل البطولة الرمضانية بالوثبة، يهدف إلى صون الألعاب الشعبية وتطوير قوانينها لتصبح رياضة تنافسية معترفاً بها دولياً، مما يضمن استدامة الموروث الشعبي في أبهى صورة عصرية.