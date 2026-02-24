«مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية».. النسخة الأكبر تنطلق 8 مايو 2026



تستعد دبي لاستضافة واحدة من أكبر وأكثر الفعاليات تميزاً في عالم الألعاب والرياضات الرقمية، مع عودة «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026» في دورته الخامسة خلال الفترة من 8 حتى 24 مايو، ليحول المدينة إلى منصة عالمية تجمع عشاق الألعاب والمبدعين ورواد القطاع تحت سقف واحد.



ويأتي تنظيم دورة 2026 في توقيت مهم لاقتصاد دبي الإبداعي والرقمي، لا سيما مع صدور قرارين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتشكيل لجنتين متخصصتين، تُعنى الأولى بتطوير قطاع الأفلام، والثانية بتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار رؤية دبي بعيدة المدى لتنويع اقتصادها.



ويواصل المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي منذ عام 2022 نموه وتطوره ليصبح واحداً من أبرز المهرجانات العالمية المتخصصة في الألعاب والرياضات الرقمية. وقد تمكن في دورة عام 2025 من استقطاب أكثر من 45 ألف زائر من العائلات والهواة والمحترفين عبر تنظيم 12 فعالية رئيسية كبرى امتدت على مدار 17 يوماً، ما عزز مكانة دبي ركيزة أساسية ضمن منظومة الألعاب العالمية.



ويجسد المهرجان منصة استراتيجية لاستقطاب المواهب وقادة القطاع والاستثمارات الدولية، وتمكين الكفاءات المحلية، ودعم نمو اقتصاد الألعاب والقطاعات الإبداعية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية.



وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية تطور بسرعة ليصبح منصة استراتيجية تعكس طموح دبي العالمي في مجالات الألعاب والرياضات الرقمية والابتكار. فيما تعزز الدورة الخامسة للمهرجان التزام الإمارة باستقطاب المواهب والاستثمارات، وكذلك تمكين الجيل الجديد من المبدعين، وتسريع نمو منظومة الألعاب بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة. ويواصل المهرجان تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للألعاب والترفيه التفاعلي من خلال جمع قادة القطاع والمطورين والمستثمرين والمعجبين في احتفالية شاملة تقام على مستوى المدينة».

وانسجاماً مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تولي دورة هذا العام اهتماماً أكبر بمشاركة الشباب ومختلف الفئات العمرية من خلال تجارب تفاعلية تجمع مختلف الأجيال عبر اللعب والإبداع والاستكشاف المشترك.

ويتضمن جدول برنامج المهرجان لهذا العام بطولات وفعاليات تنافسية، ومنصات أعمال لصناع الألعاب والمستثمرين، ومبادرات تعليمية للشباب والطلبة، إلى جانب أنشطة تفاعلية لقطاع التجزئة في مختلف أنحاء دبي، بما يعزز مكانة المدينة وجهة عالمية رائدة للترفيه الرقمي والابتكار.



أبرز الفعاليات



تشمل أبرز معالم الدورة الجديدة للمهرجان الفعاليات الرئيسية مثل معرض GameExpo، وقمة GameExpo بدعم من «بوكيت جيمر كونكتس -Pocket Gamer Connects»، وPlay Beyond، وبطولة كوسبلاي دبي، إلى جانب تجارب تفاعلية جديدة واسعة النطاق مصممة للعائلات والشباب والطلاب والمبدعين.

ويقام المهرجان على مدار أكثر من أسبوعين، مقدماً برنامجاً حماسياً على مستوى المدينة، مع توفير طرق متعددة للمشاركة والمنافسة والتعلم واللعب، بدءاً من الألعاب والمسابقات الحية، ووصولاً إلى التحديات الإبداعية، والمشاركات الطلابية والشبابية، والحوارات المستقبلية، بما يلبي اهتمامات الجميع من اللاعبين العاديين والمشجعين إلى الطلاب والمبدعين الشباب والعائلات.



التسجيل



وقد تم فتح باب التسجيل للجمهور والطلاب والمعلمين والمشاركين في القطاع ليكونوا جزءاً من الدورة المقبلة للمهرجان، ولمعرفة آخر التحديثات الخاصة بالبرنامج. حيث يمكن للبائعين والرعاة التسجيل لاستكشاف فرص المشاركة، بينما يمكن لعشاق الكوسبلاي والبائعين المبدعين التسجيل بشكل منفصل للمنافسة في بطولة كوسبلاي دبي، والمشاركة في The Narrows، السوق الإبداعي المخصص للمهرجان الذي يسلط الضوء على الفنانين والمصممين المحليين والمبدعين في ثقافة البوب.

كما يمكن للمعلمين تسجيل اهتمامهم بالبرنامج التعليمي للمهرجان عبر موقع def.gamecentric.io لضمان مشاركة مدارسهم.



وأيضاً، التسجيل متاح الآن في The Narrows عبر الرابط http://www.uprizing.ae/the-narrows، فيما سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل التسجيل لبطولة كوسبلاي دبي على موقع www.dubaiesportsfestival.com.



تجارب استثنائية لعشاق الألعاب مع GameExpo

يقام معرض GameExpo خلال الفترة من 22 حتى 24 مايو في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، ليقدم تجربة مميزة للمشاركين والزوار تجمع بين الفعاليات الترفيهية الحية، والأنشطة التنافسية، ومناطق اللعب التفاعلية الجديدة، وقضاء أوقات ممتعة طوال فترة المعرض.

تم تصميم GameExpo كساحة لعب مثالية للاعبين، وعشاق الكوسبلاي، والعائلات، حيث يجمع بين الألعاب العملية، وأحدث إصدارات الألعاب، والألعاب الكلاسيكية، ومناطق الألعاب التفاعلية للجميع، من الهواة إلى اللاعبين لأول مرة.

ستسلط منطقة The Narrows بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الضوء على الأعمال المحلية والإماراتية، والفنانين والمبدعين، ما يؤكد التزام المهرجان برعاية المواهب المحلية وتعزيز المنظومة الثقافية والإبداعية.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب المتنوعة، واستكشاف المناطق المخصصة للعائلات، والتوجه إلى المسرح الرئيسي لمتابعة مسابقات الرياضات الرقمية الحية، وتشجيع عشاق الكوسبلاي المفضلين لديهم في بطولة «كوسبلاي دبي»، ما يجعل GameExpo أكبر عطلة نهاية أسبوع للألعاب والترفيه في دبي.

يقدم «2026 GameExpo» مجموعة من المناطق والتجارب التفاعلية، بما في ذلك افتتاح Neo Tokyo District، وBattle Arena، وVelocity Garage. ومع إقامة الحدث على 10 مناطق متميزة، فإنه سيضمن وجود أكثر من 100 جهاز ألعاب، إلى جانب مسابقات حية على المسرح، وساحات تفاعلية تمكن الزوار من المشاهدة والمنافسة واللعب.

وإلى جانب الألعاب، فإنه بإمكان الحضور استكشاف مجموعة من مفاهيم طعام مبتكرة والتعرف على بائعين مبدعين، فيما تسهم كل من «طلبات»، و«نسكافيه»، و«دبي للثقافة» في إثراء أجواء المهرجان من خلال الأنشطة الميدانية والعروض الثقافية.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الألعاب والجداول وأبرز فعاليات البرنامج قريباً قبل انطلاق الحدث. كما تم طرح تذاكر «الحجز المبكر» لمعرض وقمة GameExpo لفترة محدودة عبر منصة https://game-expo.platinumlist.net/، ما يمنح الجمهور فرصة الاستفادة من أسعار خاصة قبل نفاد الكمية.



التعليم وتمكين الشباب



يعود البرنامج التعليمي للمهرجان 2026 ليمنح الطلبة والمعلمين رحلة متكاملة تجمع بين التعلم والإبداع والاستكشاف العملي عبر اللعب والابتكار الرقمي. فمن خلال التحديات الإبداعية وورش العمل والأنشطة التفاعلية والمسابقات، يتيح البرنامج للطلاب فرصة تطوير المهارات المستقبلية، وعرض أفكارهم، والحصول على فرصة الوصول إلى تجارب حصرية، مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة.

وبإمكان المدارس القيام بتسجيل طلابها مبكراً لضمان المشاركة، وتتبع مستوى التفاعل، والتنافس على الجوائز استعداداً للاحتفاء بيوم التعليم، والذي سيقام بتاريخ 21 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

كما يمكن للمعلمين الآن تسجيل اهتمامهم بالبرنامج التعليمي للمهرجان عبر موقع def.gamecentric.io لضمان مشاركة مدارسهم.



تعاون نوعي مع LEGO



في خطوة نوعية، سيشهد المهرجان هذا العام تعاوناً لأول مرة مع LEGO، عبر منطقة مخصصة تقدم تجربة مصممة حول الإبداع والخيال واللعب العملي. كما سيتم دعوة العائلات والأطفال وعشاق الألعاب لاستكشاف مناطق البناء التفاعلية باستخدام LEGO، والمشاركة في التحديات الإبداعية، والتمتع بالمجسمات الكبيرة التي تحتفل بالسرد القصصي، وحل المشكلات، واللعب، مقدمين تجربة فريدة تثري برنامج «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026».

تضيف تجربة LEGO سبباً جديداً لزيارة المهرجان، لتزيد من جاذبيته للجماهير من مختلف الأجيال والفئات العمرية، ما يجعل من GameExpo وجهة مفضلة لزيارة العائلات وعشاق الألعاب.

مستقبل القطاع في قمة GameExpo



ستجمع قمة GameExpo التي تقام بدعم من بوكيت جيمر كونكتس، يومي 20 و21 مايو، مرة أخرى اهتمام العالم، حيث ستوفر منصة مثالية للقادة الإقليميين والدوليين، والمطورين، والناشرين، والمستثمرين، والمبتكرين لمناقشة مستقبل الألعاب، والرياضات الرقمية، والترفيه التفاعلي.

وفي ظل الزخم الذي تشهده دبي لتحقيق طموحها لتصبح مركزاً عالمياً للألعاب الرقمية والابتكار، تعمل القمة كحافز للاستثمار، والتعاون، وتنمية القطاع على المدى الطويل، بما يتماشى مع أجندة المدينة الأوسع للاقتصاد الرقمي. فيما يمكن للمهنيين والأشخاص العاملين في القطاع الحصول على تذاكرهم عبر Platinumlist على الرابط https://game-expo.platinumlist.net/.

كما سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مزيد من البرامج والتجارب وأهم الفعاليات الخاصة بالمهرجان.