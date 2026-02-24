بطولة منصور بن زايد الرمضانية ترفع وتيرة الإثارة بنزالات المواي تاي ومواجهات كرة القدم

تتواصل يوم غدٍ الفعاليات الرياضية المتنوعة في كرة القدم والجودو، ومختلف الألعاب الأخرى، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية «الوثبة 2026».

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 17 مارس المقبل «6 – 28 رمضان»، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة، هي: الكريكيت، وكرة القدم، وكرة السلة الثلاثية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة الطائرة، وشد الحبل، وسباقات الجري، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والجوجيتسو، والجودو، والمواي تاي، والبادل تنس، وتنس الطاولة، وكرة الريشة، والمصارعة، بإجمالي جوائز وسحوبات تصل إلى 10 ملايين درهم.

وشهد معالي حميد سعيد عامر حمد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جانباً من منافسات المواي تاي مساء أمس، بمشاركة نخبة من المتنافسين والمتنافسات في 10 فئات رئيسية، يمثلون 13 دولة هي: الإمارات، والمغرب، وفلسطين، وتونس، ومصر، والكاميرون، وأوزبكستان، والمجر، وإيران، وأسكتلندا، وأفغانستان، والجزائر، والأردن.

وعبّر علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عن تقديره لجهود القائمين على البطولة، وقال إن البطولة انطلقت بشكل كبير منذ اللحظة الأولى عبر حفل الافتتاح المميز، والمنافسات الرياضية التي جاءت بمستويات فنية مرتفعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة 10 مباريات في كرة القدم غداً ضمن مرحلة المجموعات، حيث تنطلق منافسات المجموعة الأولى بلقائي «رويال غاز» مع «إف جي أكاديمي»، والشباب مع الحصن. وتشهد المجموعة التاسعة اللقاء المرتقب بين فريقي رأس الخيمة والمخضرمين، ثم «أساطير أبوظبي» مع الكتيبة.

كما يقام ضمن المجموعة العاشرة لقاء فريق الحريفة مع فريق «فوتبول فور أول أكاديمي»، و«بالوت» مع «إي جي إس إس». وتبرز في المجموعة الحادية عشرة مواجهات فرق القطارة والونان، ومؤسسة خليفة مع سيكور لاين، بينما تشهد المجموعة الثانية عشرة مواجهات بين فرق ثري بوينت مع الأوروبي، والهزاع مع النشامى.

وفي إطار متصل، تفاعلت الأوساط الرياضية مع المباراة الاستعراضية لكرة القدم، التي أقيمت مساء أمس بالتزامن مع حفل الافتتاح، بين «أصدقاء إسماعيل مطر» بقيادة اللاعب إسماعيل مطر، و«أصدقاء علي الحبسي» بقيادة الحارس العُماني علي الحبسي، بمشاركة نخبة من أبرز الدوليين على الساحتين المحلية والعربية، وأسفرت عن فوز «أصدقاء إسماعيل مطر» على فريق «أصدقاء علي الحبسي» بنتيجة 4-1.

وضمت قائمة فريق أصدقاء إسماعيل مطر كلاً من: ماجد ناصر، وإسماعيل مطر، وفيصل خليل، وأحمد خليل، وسالم خميس، وخميس إسماعيل، ومحمد فوزي، وعبد العزيز هيكل، بينما تألف فريق أصدقاء علي الحبسي من: الحارس علي الحبسي، وزبير بيه، وخالد الغندور، وسفيان العلودي، وإبراهيم دياكيه، وأحمد سمير، وأسامة عباس، ومحمد ريعو.

وأثنى المشاركون على فكرة إقامة البطولة، وتنوع الفعاليات الرياضية، والمشاركة الكبيرة من مختلف شرائح المجتمع، والعرض الاحتفالي المميز لحفل الافتتاح.

وأوضح علي الحبسي أن البطولة تمثل حافزاً مهماً لفئة الشباب لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن تنوع الألعاب الرياضية في موقع واحد يمنح الحدث قيمة إضافية، ويجعل منه تجربة استثنائية للاعبين والجمهور في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، بما يرسخ القيم الثقافية والتاريخية والحضارية.

ونوه إسماعيل مطر بأهمية البطولة في تأكيد الدور المحوري للرياضة في المجتمع، من خلال فعاليات تلبي تطلعات جميع الفئات، بينما أشار زبير بيه إلى أن الحدث يحمل بصمات كبيرة وعالمية من حيث التنظيم المميز والمشاركة الواسعة لقدامى اللاعبين في المباراة الاستعراضية.

وذكر النجم الدولي المصري السابق خالد الغندور أن البطولة تمنح الشباب فرصة مهمة لممارسة الرياضة، لاسيما أنها تقدم تجربة استثنائية بوجود مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية المناسبة لجميع الأعمار. كما حظيت فكرة البطولة بتقدير مماثل من اللاعبين الدوليين السابقين مهند العنزي، ومسلم فايز، وأحمد محمد المهري، الذين أثنوا على فكرتها وأهميتها في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوفير أجواء محفزة للجميع.