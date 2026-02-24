بسبب مزحة في اتصال هاتفي… سيدات الهوكي الأميركي يرفضن دعوة ترامب

رفضت سيدات منتخب الهوكي الأميركي، المتوجات بذهبية أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي، دعوة الرئيس دونالد ترامب لحضور خطابه السنوي عن حال الاتحاد، وذلك بعدما مازح الرئيس قائلاً إنه سيُعزل إذا لم يطلب منهن الحضور، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ومن المعتاد أن يصطحب كل من الجمهوريين والديمقراطيين ضيوفاً لحضور خطاب الرئيس السنوي أمام الكونغرس، وقد دعا ترامب فريق الهوكي للرجال الحائز بدوره على الميدالية الذهبية الأولمبية، بفوزه على كندا 2-1 بعد التمديد، الأحد.

وفازت سيدات الولايات المتحدة بالمعدن الأصفر للمرة الأولى منذ عام 2018، بعدما تغلبن في المباراة النهائية على سيدات كندا أيضاً 2-1 بعد التمديد، الخميس.

وفي مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، سُمع ترامب خلال مكالمة هاتفية وهو يتحدث مع فريق الرجال، يدعوهم لحضور الخطاب، قبل أن يقول: «علينا أن نحضر فريق السيدات، أتعلمون ذلك؟»، ما أثار موجة من الضحك بين اللاعبين.

وأضاف ترامب: «أعتقد أنني سأُعزل على الأرجح، حسناً؟».

ولم يتضح بعد ما إذا كان فريق الرجال قد قبل رسمياً دعوة ترامب، على الرغم من أنهم رحبوا بها.

ونقلت قناة «أن بي سي» بياناً عن فريق السيدات، الاثنين، يفيد بأن اللاعبات «لن يتمكنّ من المشاركة» في خطاب حال الاتحاد.

وأضاف البيان: «نحن ممتنات للغاية للدعوة التي وُجهت إلى فريق الهوكي الأميركي للسيدات الحائز على الميدالية الذهبية، ونُقدّر تقديراً عميقاً إنجازهنّ الاستثنائي».

وتابع: «نظراً لضيق الوقت والالتزامات الأكاديمية والمهنية المجدولة مسبقاً بعد الألعاب، فإن اللاعبات غير قادرات على المشاركة».