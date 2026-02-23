تسيتسيباس يستهل مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة نارية مع أومبير في «تنس دبي»



تتصدر المواجهة المرتقبة بين البطلين السابقين، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس حامل لقب نسخة 2025، والفرنسي أوغو أومبير المتوج بلقب 2024 المشهد ضمن مباريات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، غداً الثلاثاء. تبدو المباراة التي وصفت بالنهائي المبكر، إحدى أبرز مواجهات الدور الأول، ومن المنتظر أن تكون مثيرة وستحكمها بعض التفاصيل الدقيقة، نظراً لقيمة وخبرة اللاعبين.



كان تسيتسيباس قد غاب عن الملاعب لفترة طويلة من الموسم الماضي بسبب إصابة في الظهر، لكنه يؤكد الآن أن المشكلة قد زالت تماماً، وقال في تصريحات صحافية قبل مواجهة أومبير: «الصحة هي أهم شيء في حياتي، ومنذ بضعة أسابيع أشعر أنني عدت إلى طبيعتي. أستطيع المنافسة لأيام متتالية، ولا أشعر بأي ألم في ظهري، إنه لأمر رائع لأنني أستطيع التركيز على اللعبة دون أي شيء يشتت انتباهي أو يؤثر على أدائي. عندما خسرت في الدوحة شعرت بالغضب بالطبع، لكنني سرعان ما أدركت كم كان رائعاً أن ألعب ثلاث مباريات دون أي قيود». ومن أبرز المباريات اليوم، مباراة الروسي أندري روبليف بطل 2022 مع الفرنسي فالنتان روييه.