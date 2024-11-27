53 متسابقاً من 28 دولة في سباق ماراثون رحلة الهجن



تزامناً مع مهرجان الشيخ زايد، شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بثلاثة أشواط من سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، ضمن منافسات جائزة زايد الكبرى. وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى ثلاث فئات، الفردة، والوزن المفتوح للرجال وللسيدات، مشاركة 53 متسابقاً من 28 جنسية من المقيمين في دولة الإمارات.

وحققت الإماراتية حمدة عبد الله حمدان المركز الأول في فئة وزن الفردة، على المطية «سراب» وجاءت مريم محمد الزعابي في المركز الثاني بفارق ضئيل على المطية «الرصاصي».

أما عن فئة الرجال للوزن المفتوح، فتمكّن الفرنسي محمد اميهدار من تحقيق المركز الأول ، وفي فئة السيدات مفتوح جاءت سابرينا بوفير من فرنسا في المركز الأول. وتوج عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، ومدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي أثنى بالاهتمام الكبير والمتواصل لرياضة سباقات الهجن، التي أصبحت تستقطب قطاعات واسعة من أجل التمسك برياضة الآباء والأجداد، مشيداً بالتنظيم الرائع والجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح المهرجان.