أوجيه-ألياسيم لـ«البيان»: لاعبو التنس يستمتعون بالعودة إلى دبي

أكد نجم التنس الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أن عودته إلى بطولة سوق دبي الحرة للتنس تأتي في سياق فترة إيجابية يعيشها منذ بعض الوقت، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يستمتعون بالعودة إلى دبي عاماً بعد عام. وأوضح أنه يخوض حالياً أسبوعين مميزين، بعد أن بلغ نهائيين متتاليين، معرباً عن أمله في بلوغ نهائي ثالث خلال هذه المشاركة، مؤكداً أن هذا هو الهدف الذي وضعه لنفسه.

وأضاف ألياسيم، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن مشاركته الحالية تحمل طابعاً خاصاً، إذ يخوض هذه البطولة للمرة الأولى وهو المصنف الأول، معتبراً ذلك «امتيازاً كبيراً، وفرصة مهمة» لتقديم بطولة قوية، وتحقيق نتيجة جيدة. وأشار إلى أن زياراته السابقة إلى دبي كانت ترتبط في الغالب بالتنس والمشاركة في البطولة، لكنه أتيحت له على مر السنوات فرصة زيارة أبرز معالم المدينة والتعرف إليها.

وشدد أوجيه-ألياسيم على أن تركيزه هذا الأسبوع ينصب أساساً على التزاماته مع فريقه وخوض المنافسات، إلى جانب الاستمتاع بأجواء اللعبة، لا سيما في ظل الحضور الجماهيري الذي يأتي من مختلف أنحاء العالم لمتابعة المباريات. ولفت إلى أن الاهتمام برياضة التنس شهد نمواً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في المنطقة، حيث بات المشجعون يتفاعلون بشكل أكبر مع اللاعبين، ويحرصون على حضور البطولات، سواء في دبي أو في الدوحة.

وأوضح النجم الكندي أن اللاعبين يقدرون ظروف اللعب والتحسينات التي تُدخل على البطولة من عام إلى آخر، مشيراً إلى أن الطقس يكون في العادة مناسباً، كما تتوافر جميع المتطلبات التي تساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن. واعتبر أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من هذه البطولة محطات مفضلة لدى معظم اللاعبين، الذين يحرصون على العودة إليها باستمرار.

وفي ما يتعلق بطموحه في إحراز لقب إحدى بطولات الغراند سلام، أكد اللاعب الكندي أنه لا يزال يعمل على تحديد ما يحتاج إليه تحديداً لتحقيق هذا الهدف، موضحاً أن الفوز ببطولة كبرى لا يتحقق في يوم النهائي فقط، بل يتطلب استعداداً طويلاً، وتحضيراً دقيقاً لتلك اللحظة. وأشار إلى أن عليه مواصلة التطور كلاعب، وأن تركيزه الأساسي ينصب على كل حصة تدريبية وكل يوم عمل، مستهدفاً استغلال كل يوم من أجل التحسن.

وأضاف، أنه يسعى إلى أن يكون أكثر دقة وأكثر فاعلية في أدائه، معتبراً أنه يمتلك القدرة على اللعب بمستوى عالٍ ومنافسة جميع اللاعبين، غير أن الأمر يتطلب قدراً أكبر من الثبات والدقة في كل مرة يدخل فيها إلى الملعب. وأقر بأن هناك جوانب عدة يعمل على تطويرها، مؤكداً أنه إذا تمكن من وضع هيكل واضح وتنظيم متكامل لكل هذه العناصر، فستتاح له فرصة حقيقية للفوز بلقب في إحدى البطولات الأربع الكبرى يوماً ما. وختم أوجيه-ألياسيم تصريحاته بالتأكيد على عزمه مواصلة التحسن خطوة بخطوة، معرباً عن سعادته بالعودة والمشاركة مجدداً في أجواء البطولة.



