مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يطلق مبادرة «كن رياضياً»

أطلق مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي ونادي «نافي لاند ويلنس»، مبادرة «كن رياضياً»، الهادفة إلى إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيس المجلس، أن مبادرة «كن رياضياً» انطلقت أول من أمس، وستستمر حتى تاريخ الـ12 من سبتمبر المُقبل، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ أنشطة رياضية كل يوم خميس في حديقة الصفا تتضمن كرة الطائرة وكرة السلة وحصص إيروبيك.

وقالت: إن مجلس الروح الإيجابية حريص دائماً على إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع وتعزيز أمنه والقيم الإيجابية، ومنها المبادرات الرياضية التي تُعد أداة اجتماعية فاعلة لاستغلال أوقات الفراغ وتعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.