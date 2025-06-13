12 دولة تشارك في النسخة الثانية من البطولة العربية الدولية للعبة «فالورانت»



تنطلق اليوم الجمعة فعاليات البطولة العربية الدولية – النسخة الثانية للعبة «فالورانت»، بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع شركة إيسبورت ميدل إيست الإماراتية للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة 12 دولة، في حدث يُعد من أبرز البطولات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية وتعزيز مكانة المواهب الصاعدة في لعبة «فالورانت».

ويشارك في هذه النسخة منتخبات تمثل كلاً من: الإمارات، سوريا، الأردن، عُمان، لبنان، مصر، الهند، مونتينغرو، إيطاليا، صربيا، كرواتيا، واليونان، لتشكل هذه البطولة منصة تنافسية رقمية تجمع بين الثقافات والخبرات المختلفة في عالم الألعاب الإلكترونية.

وقد جرى توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وفق قرعة فنية راعت تنوع المستويات وتوازن الأداء، على أن تتأهل أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستُتوّج بطل النسخة الثانية.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن تنظيم هذه البطولة يؤكد التزام الاتحاد بدعم وتنمية قطاع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وخلق بيئة تنافسية رائدة تتيح للاعبين العرب فرصة الاحتكاك مع مدارس وأساليب لعب متنوعة، بما يسهم في رفع المستوى الفني وتعزيز الجاهزية للبطولات الدولية الكبرى.

وأضاف: «نحن فخورون بأن نكون منصة تجمع اللاعبين والفرق من مختلف الدول ضمن بيئة تنافسية احترافية، تعكس التزام دولة الإمارات بدعم البنية الرقمية والتقنية لتنظيم البطولات الإلكترونية عبر الإنترنت، بما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة وتنظيم الفعاليات الإلكترونية».

وتُعد هذه البطولة محطة تحضيرية أساسية للمنتخبات المشاركة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، خاصة مع ازدياد أهمية «فالورانت» كواحدة من أسرع ألعاب الرياضات الإلكترونية نمواً على مستوى العالم.