الرجبي يدشن تصفيات المونديال بمواجهة هونغ كونغ

يدشن منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً اليوم مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، بمواجهة هونغ كونغ في المباراة التي ستقام بينهما بملعب ذا سيفنز في دبي، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 21 يونيو الجاري بمدينة إنشيون، بينما تقام المباراة الثالثة أمام منتخب سريلانكا بمدينة كولومبو يوم 4 يوليو المقبل، ويتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات وذلك خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، على ملعب ذا سيفنز في دبي.

ويضم المنتخب 23 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني، ومعه الطاقم الفني جاك بينادي، يوسف شاكر، آرون بريسكو، دوران جيربر، ومعهم الدكتور فيشنو طبيب المنتخب، ومايك أخصائي العلاج الطبيعي.

وقال محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد: «المنتخب استعد بشكل جيد للتصفيات من خلال برنامج مكثف استمر لفترة، حيث بدأت الخطة من العام الماضي، ولعب منتخبنا مع منتخبات زيمبابوي وألمانيا وكينيا ودياً، وخاض عدة معسكرات داخلية كان آخرها معسكر العين بجانب مشاركة اللاعبين في المسابقات المحلية، وبشكل عام جميع اللاعبين في جاهزية فنية عالية».

وأضاف: «المواجهات مع هذه المنتخبات صعبة للغاية، وكل منتخب لديه تاريخ طويل في اللعبة، ولكننا نطمح في نحقق بطاقة تأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الرجبي».