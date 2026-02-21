3 ميداليات للإمارات في المبارزة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية



أحرزت الإمارات ثلاث ميداليات ملونة في منافسات المبارزة (سلاح الإيبيه) ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان، والذي يقام في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وتقام الدورة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشهد مشاركة واسعة من لاعبين محترفين وهواة يمثلون جنسيات متعددة.



وشهدت منافسات سلاح الإيبيه للسيدات حضوراً إماراتياً بارزاً، حيث توجت لاعبة منتخبنا الوطني زينب الحسيني بالميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على سارة بسباس بنتيجة 15-11، في لقاء اتسم بالندية وتقارب المستوى.



كما أضافت روضة العليلي الميدالية البرونزية بعد تفوقها على لمار النحلة بنتيجة 15-11 في مباراة تحديد المركز الثالث، لتؤكد المبارزة الإماراتية حضورها على منصة التتويج بميداليتين في فئة السيدات.



وفي منافسات الإيبيه للرجال، أحرز محمد المازمي الميدالية الفضية بعد بلوغه المباراة النهائية التي انتهت بفوز محمد رضائي تادي بنتيجة 15-6. ونال حسن الفودري الميدالية البرونزية إثر تغلبه على أليكس مانريكي بنتيجة 13-9.



وسجل لاعبو الإمارات حضوراً في المراكز المتقدمة، حيث حل صالح البلوشي في المركز الخامس، فيما جاء عمران البلوشي وخليفة الزرعوني ضمن قائمة أفضل ثمانية لاعبين في البطولة، ما يعكس اتساع قاعدة المنافسة ومستوى الجاهزية الفنية.



وتوج الفائزين المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، إلى جانب موسى البلوشي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للمبارزة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية.



إشادة



وأشاد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالنجاح التنظيمي والفني للدورة، وقال: إن دورة ند الشبا الرياضية تمثل محطة تقييم فنية مهمة ضمن أجندة رياضة المبارزة، مشيراً إلى أن مستوى المنافسة يتيح للاعبين الاحتكاك المباشر في أجواء تتسم بسرعة الإيقاع وارتفاع نسق التحدي.



وأضاف أن استراتيجية الاتحاد تقوم على توسيع قاعدة الممارسين والارتقاء بجودة الإعداد البدني والفني، مع التركيز على اكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية بما يسهم في استدامة النتائج وتعزيز الحضور على المستويين الإقليمي والدولي.



برنامج متواصل



وتتواصل منافسات الدورة وفق البرنامج المعتمد، حيث تختتم منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل، فيما تنطلق بطولة ند الشبا الدولية لمنتخبات البادل بمشاركة منتخبات عربية ودولية حتى 27 فبراير، تليها بطولة الاتحاد الدولي لفئة الناشئين من 28 فبراير إلى 5 مارس.



كما تتواصل منافسات سباق الدراجات الهوائية، وبطولة الريشة الطائرة، وتحدي الموانع، والجوجيتسو، إضافة إلى سباق الجري، وبطولة كرة السلة 3×3، وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، إلى جانب بطولتي شد الحبل والكرة الطائرة التي تختتم منافساتها في 7 مارس.



وتشهد الدورة مشاركة واسعة من مختلف المستويات والفئات، في مشهد يعكس الطابع الدولي للحدث ويعزز مكانته ضمن أجندة الفعاليات الرياضية في دبي.