سفيتولينا تضرب موعداً مع بيغولا في نهائي بطولة دبي للتنس



واصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا قصتها المميزة مع دبي، ببلوغها نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس للمرة الثالثة في مسيرتها، عقب فوزها على الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و 6-7 و 6-4، في مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 3 ساعات.



وضربت سفيتولينا موعداً في المباراة النهائية غداً مع الأمريكية جيسيكا بيغولا التي تأهلت على حساب مواطنتها أماندا أنيسيموفا.



وتمكنت سفيتولينا، المصنفة التاسعة عالمياً، من حسم المواجهة بأداء قوي وثابت، لتؤكد مجدداً ارتباطها الخاص بالبطولة التي توجت بلقبها عامي 2017 و2018.



وهذه هي المرة الثالثة التي تبلغ فيها الأوكرانية نهائي بطولة دبي، بعدما سبق لها أن أحرزت اللقب مرتين، في إنجاز رسخ مكانتها بين أبرز اللاعبات في تاريخ البطولة.



حسمت سفيتولينا المجموعة الأولى أمام غوف 6-4، قبل أن تعود اللاعبة الأمريكية بقوة في المجموعة الثانية وتحسمها 7-6 بفضل شوط كسر التعادل 15-13، وجاءت المجموعة الثالثة مثيرة أيضاً وأنهتها سفيتولينا لصالحها 6-4.



وأعربت سفيتولينا عن سعادتها الغامرة بالوصول للنهائي الثالث في دبي، وقالت إنها ترتبط بعلاقة قوية معها وتحتل مكانة خاصة في قلبها، وأضافت: «بالنسبة لي، إنه مكان مميز حقاً. عندما فزت هنا للمرة الأولى (2017)، دخلت قائمة أفضل عشر لاعبات في العالم».



وأضافت: «الفوز هنا مرتين (2017 و2018) يحتل أيضاً مكانة خاصة بالنسبة لي. نحب قضاء الوقت هنا، لدي أصدقائي المقربون هنا».



وتابعت: «أستمتع حقاً بوجودي هنا واللعب هنا. أعتقد أن الكثير من الأوكرانيين يأتون أيضاً للدعم. بالنسبة لي، إنه مكان مثالي».



وتسعى سفيتولينا إلى إحراز لقبها الثالث في دبي وتعزيز سجلها في واحدة من البطولات التي شكلت محطة مفصلية في مسيرتها الاحترافية.