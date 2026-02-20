دورة ند الشبا.. دور ريادي في دعم المواهب وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة في رمضان



أكد عدد من المسؤولين الرياضيين أهمية دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي السنوي الذي يُقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تؤديه الدورة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية، وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح المسؤولون أن الدورة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتستضيف منافساتها مجمّع ند الشبا الرياضي، تواصل ترسيخ إرثها الرياضي الممتد منذ انطلاقها عام 2013، من خلال برنامج متنوع، يضم 11 بطولة أولمبية ومجتمعية، ويجمع نخبة من الرياضيين والمنتخبات الدولية، في أجواء تنافسية وعائلية، تعكس البعد المجتمعي الراسخ لهذا الحدث.



وفي هذه المناسبة، تقدّم خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بعظيم الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على توجيهات سموه ورعايته المستمرة لدورة ند الشبا الرياضية.



كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهات سموه بتنظيم الدورة الرياضية الأكبر على مدار العام، بأعلى مستويات التنظيم، وتوفير سبل النجاح للدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان المبارك من كل عام، وتقام منافساتها في مجمّع ند الشبا الرياضي، حتى السابع من مارس المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 4.5 ملايين درهم.



وقال بلهول: «دورة ند الشبا الرياضية، أصبحت تمثل إرثاً رياضياً نفخر به، وملتقى تنافسياً ومجتمعياً مهماً على مستوى القطاع الرياضي، كما أنها منصة حاضنة للبطولات الدولية في عدد من الرياضات الأولمبية والعالمية».



وأضاف : «الدورة تمثل ملتقى عالمياً لمنتخبات البادل الإقليمية والعربية والدولية، كما تجمع نخبة نجوم الكرة الطائرة، ولن تجد جماهيرنا دورة رياضية تمنحها هذا التنوع الرياضي الكبير، وتمنح لرياضيينا ورياضياتنا الفرصة للتنافس مع أهم اللاعبين واكتساب المهارات، وهي لذلك كله الحدث الأهم والعرس الرياضي الأجمل».



واستكمل: «حرصت اللجنة العليا المنظمة للدورة، على ترجمة رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للدورة، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقد تم وضع برنامج المنافسات واختيار أماكن اللعب في مختلف الرياضات بعناية فائقة، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يضمها مجمّع ند الشبا الرياضي، والخبرات التنظيمية الكبيرة لفرق العمل من الكفاءات الوطنية، والتعاون مع الاتحادات الرياضية المختصة، التي يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التعاون المستمر معها، وتمكين أبناء الوطن في أداء دورهم التنظيمي كاملاً، بما يعزز الفوائد المكتسبة من التنظيم».



وختم بلهول بالإشادة بتعاون الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الحكومية والخاصة، وبشركات القطاع الخاص لدعم تنظيم الدورة، وهي الراشدين للاستثمار، وموانئ دبي العالمية، وداماك العقارية، والطاير للسيارات، وسوق دبي الحرة، وسوق التأمين، وأكد أن هذا الدعم والتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يمثل حرص هذه الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على أداء دورها الوطني في دعم الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في منافساتها المختلفة، وأن مجلس دبي الرياضي يقدّر دور هذه الجهات، ويحرص على التعاون المستمر معها.



ترسيخ ثقافة الرياضة



من جانبه، أشاد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بجهود فرق العمل، والتعاون الفني مع الاتحادات الرياضية التي تمتلك قاعدة رياضية مهمة، وكوادر فنية وطنية، تدعم جهود نشر ممارسة الرياضة في المجتمع، وتطوير رياضيينا من مختلف الفئات.



وقال: «تحمل دورة ند الشبا الرياضية أجمل الصور، من خلال حضور العائلات التي تحرص على دعم أبنائها وبناتها في مختلف المنافسات، سواء كانت في سباقات الجري بمضمار ميدان، أو سباقات الدرجات الهوائية، أو بطولات الجوجيتسو، والبادل، وغيرها من الرياضات، وهو مشهد يعكس البعد المجتمعي الحقيقي للدورة».



وأضاف حارب: «تحرص الأندية على وجود لاعبيها من فئتي الناشئين والشباب، لمتابعة المنافسات والاحتكاك المباشر بالرياضيين الوطنيين والمحترفين، وهو الأمر الذي يثلج صدورنا، ويرسخ ثقافة الرياضة، ويؤكد نجاح النهج المتبع في رعاية المواهب وتطويرها».



وأكد حارب أن الدورة ستواصل أداء دورها الرائد في دعم مختلف الرياضات، سواء كانت الأولمبية أو العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رياضياً إقليمياً ودولياً.



إرث رياضي متجدد



بدوره، أشاد إسماعيل الهاشمي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، السديدة، ورعاية سموه المستمرة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تمثل الركيزة الأساسية لما حققته الدورة من نجاحات متواصلة، ومكانة ريادية على الساحة الرياضية.



وأكد الهاشمي أن الدورة، ومنذ انطلاق نسختها الأولى عام 2013، نجحت في صناعة إرث رياضي متجدد، امتد لأكثر من عقد، بفضل رؤية سموه ودعمه المتواصل، حتى تبوأت مكانة رفيعة، وأصبحت الأكبر من نوعها خلال الشهر المبارك، سواء من حيث حجم المشاركة أو تنوع البطولات أو الحضور الجماهيري.



وأوضح أن اللجنة المنظمة تحرص سنوياً على اختيار الرياضات والفئات بما يحقق قيمة مضافة لقطاعنا الرياضي، ويسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب توفير أجواء رياضية عائلية مميزة، تعزز من الترابط المجتمعي، وترسخ نمط الحياة الصحي.



وأشار إلى اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية، وبرامج المنافسات لكافة البطولات المدرجة ضمن برنامج الدورة، حيث تم تهيئة الأجواء المثالية للفرق والمنتخبات المشاركة، بما يعزز فرص تحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى الاستعداد الكامل لاستقبال الجماهير التي تحرص على متابعة فرقها ورياضييها، لا سيما في بطولات البادل والكرة الطائرة، وغيرها من المنافسات الجماهيرية المرتقبة.



كما لفت إلى اكتمال الترتيبات الخاصة بسباقات الجري والدراجات الهوائية التي تقام في مضمار ميدان، والشوارع الداخلية والقريبة ضمن مدينة محمد بن راشد، حيث تم تحديد المسارات والتوقيتات الزمنية، بما يضمن أعلى درجات الانسيابية والسلامة، مستفيدين من الخبرات التنظيمية المتراكمة التي اكتسبتها فرق العمل على مدار السنوات الماضية.



واختتم الهاشمي بالتأكيد على أن اللجنة المنظمة تحرص على توفير جميع المقومات اللازمة لضمان مستوى تنظيمي متميز، يليق بالمكانة التي وصلت إليها الدورة، ويعكس صورة دبي وجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.



برنامج متنوع يشمل 11 بطولة



يتضمن برنامج النسخة الثالثة عشرة 11 بطولة رياضية متنوعة (أولمبية ومجتمعية)، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إضافة إلى عودة بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3)، استجابة للإقبال المتزايد عليها، وانتشار شعبيتها بين مختلف فئات المجتمع.

ومن المقرر أن تقام منافسات كرة السلة الثلاثة في الملاعب الخارجية بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن أجواء تنافسية، تعزز الحضور الجماهيري، وتمنح المشاركين تجربة رياضية متميزة.