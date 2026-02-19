حضور جماهيري لافت في ربع نهائي بطولة دبي للتنس

شهدت مدرجات ملعب بطولة سوق دبي الحرة للتنس حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال مواجهة الأمريكية كوكو غوف والفلبينية ألكسندرا إيلا، ضمن منافسات ربع النهائي، في مشهد عكس الشعبية المتنامية للاعبتين وحجم الترقب للمباراة خصوصاً من الجالية الفلبينية.



كانت المقاعد قد امتلأت بالكامل، فيما علت الأعلام والهتافات في أجواء حماسية أضفت طابعاً استثنائياً على اللقاء. تفاعل الجمهور بحرارة مع كل نقطة، خصوصاً مع الضربات القوية لغوف ومحاولات إيلا للعودة، فبدت المدرجات كأنها على إيقاع واحد من التصفيق والتشجيع المتواصل. وخارج الملعب، تجمّع المئات حول الشاشات العملاقة وفي محيط الملعب الرئيسي، بعدما نفدت التذاكر مبكراً، ليواصلوا المتابعة في أجواء احتفالية. هذا الزخم الجماهيري منح المواجهة بُعداً خاصاً، قبل أن تُتوج غوف الأمسية بفوز مستحق وتأهلها إلى نصف النهائي.





