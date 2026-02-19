جيسيكا بيغولا أولى المتأهلات إلى نصف نهائي «تنس دبي»



تأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بفوزها مساء اليوم، على الدنماركية كلارا تاوسون بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 – 3 و2 – 6 و6 – 4 في ساعة و55 دقيقة.



وهذه المرة الثانية التي تنجح بيغولا في بلوغ نصف النهائي في دبي بعد نسخة 2023، والمرة السابعة على التوالي في بطولات التنس.



وقالت اللاعبة الأمريكية، إنها لا تعرف بالضبط سر ثباتها، لكنها أوضحت أن العمل منذ الصيف الماضي كان محورياً في تحسين مستواها. وأضافت بيغولا أنها لم تلعب بشكل جيد في مونتريال وسينسيناتي، وشعرت بعد خسائر معينة بأنها لم تقدم أداءها المعتاد، مما أدى إلى شعورها بالإحباط أحياناً.



وأشارت إلى أن معرفتها بأن هذه الفترة صعبة دفعها للعمل على تحديد ما تحتاج لتغييره لتحسين لعبها، مؤكدة أن هذا ساعدها على أن تصبح لاعبة أفضل. وأضافت أن مدربيها عملوا معها على تعزيز نقاط قوتها وإعادة التركيز على أساسيات لعبها، لتحسين الكفاءة والجودة في أدائها.



وقالت بيغولا إن إرسالها تحسن بشكل ملحوظ، وأنها تشعر بصحة جيدة وقدرة أفضل على الحركة، بعد معاناتها من مشكلة مزمنة في الركبة استمرت لأكثر من عام تقريباً. وأكدت أنها ركزت على تطوير لعبها خلال الأشهر الستة الماضية، ما جعلها لاعبة أفضل.