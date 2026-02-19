ميرا أندرييفا تستكشف التراث الإماراتي



عاشت اللاعبة الروسية ميرا أندرييفا، حاملة لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، تجربة ثقافية استثنائية خارج الملعب، عندما ارتدت العباءة الإماراتية التقليدية والمجوهرات العربية للمرة الأولى، في لحظة تعكس التلاقي بين الرياضة والثقافة الذي تحتضنه دبي.



وكانت أندرييفا قد حققت إنجازاً غير مسبوق في دبي العام الماضي بعدما أصبحت أصغر لاعبة تتوج بلقب من فئة 1000 نقطة ضمن رابطة محترفات التنس منذ اعتماد هذا التصنيف.



ومع عودتها هذا العام بحضور أقوى حرصت على استثمار الفرصة لاكتشاف المزيد عن الدولة التي شهدت إنجازها التاريخي.





وسلطت هذه التجربة خارج الملاعب الضوء على الدور الذي تلعبه الفعاليات الرياضية الدولية التي تحتضنها دبي في تعزيز التقارب الثقافي، ومنح الرياضيين الزائرين الفرصة لبناء ارتباط أعمق مع الإمارة بما يتجاوز منافسات التنس.



وقالت أندرييفا: «أحب دائماً التعرف إلى ثقافات جديدة، ويسعدني أن أحظى بفرصة تجربة ارتداء هذه الأزياء والمجوهرات. إنها تجربة أشبه بالحلم بالنسبة لي».



وخلال التجربة اطلعت أندرييفا على الحرفية الدقيقة التي تقف وراء الأزياء الإماراتية التقليدية، بما في ذلك الوقت والجهد المبذولان في صناعة كل قطعة على حدة.



وأضافت: «أخبروني بأن هذه القطع تُصنع يدوياً في العادة، وكان الأمر مدهشاً بالنسبة لي أن يستغرق إعدادها كل هذا الوقت، وما زلت منبهرة بمدى جمالها».



ورغم أنها شاهدت الأزياء الإماراتية التقليدية منتشرة على نطاق واسع في الدولة، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي ترتدي فيها العباءة بنفسها. وتابعت: «بالطبع رأيت الكثير من النساء يرتدين هذا النوع من المجوهرات والملابس، لكن لم تتح لي فرصة تجربتها من قبل. يعجبني اختلافها عمّا أرتديه عادة، وفي الوقت نفسه فهي جميلة للغاية. أحب كل قطعة أرتديها الآن».