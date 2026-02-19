أنتونيا روجيتش.. من خاسرة إلى نجمة مفاجئة لبطولة دبي للتنس



خسرت اللاعبة الكرواتية أنتونيا روجيتش، جولتها التأهيلية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، يوم الجمعة الماضي أمام ربيكا سرامكوفا، في مباراة كانت على بعد نقطة أو نقطتين من الفوز، حيث تقدمت 7-5 و5-4 وحصلت على ست فرص لحسم اللقاء، لكنها انهارت في النهاية 5-7، 7-5، 6-1.



لكن سوء الحظ لم يدم طويلاً، فبعد خمسة أيام، وجدت روجيتش نفسها في قلب مفاجأة كبرى بدبي، فقد دخلت إلى البطولة الرئيسية كـ «خاسرة محظوظة» لتصبح سادس لاعبة من هذا النوع تُسحب لها القرعة، بعد انسحاب إليزابيتا كوتشاريتو للإصابة، وهو حدث يذكرنا بالصدف الغريبة التي تشهدها ملاعب التنس أحياناً.



ومع كونها مصنفة 67 عالمياً وخسرت في الجولة الأولى من التصفيات، لم يكن من المفترض أن تتاح لها هذه الفرصة، لكن انسحاب ثلاث من الخاسرات في الجولة الثانية، بالإضافة إلى كون روجيتش الأعلى تصنيفاً بين خاسرات الجولة الأولى المسجلات، منحها فرصة غير متوقعة لدخول البطولة الرئيسية.



ومن هنا بدأت روجيتش بصناعة حظها بنفسها. فازت لأول مرة في مسيرتها على لاعبة من أفضل 30 عالمياً بعد مواجهة مثيرة مع إيما رادوكانو، انتهت 6-1، 5-7، 6-2، بعد أن استعادت السيطرة على المباراة من وضع صعب في المجموعة الثالثة، ثم تابعتها بانتصار مثير آخر على زميلتها "الخاسرة المحظوظة" أناستاسيا زاخاروفا 6-1، 6-7(2)، 6-1، لتفتح الطريق لأول مواجهة لها ضد لاعبة من أفضل 10 عالمياً، المصنفة الأولى إلينا ريباكينا.



وفي مباراة حامية على شوطين، نجحت روجيتش في مجاراة بطلة أستراليا المفتوحة قبل أن تضطر ريباكينا للانسحاب بسبب مشاكل صحية، ليضمن ذلك لصاحبة الـ23 عاماً الوصول لأول مرة إلى ربع نهائي دورة الألف نقطة في مسيرتها، من خاسرة في البداية إلى نجمة مفاجئة للبطولة. وتواجه روجيتش مساء اليوم، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ضمن منافسات ربع النهائي.