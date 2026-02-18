الفلبينية إيلا تواصل التألق وتبلغ ربع نهائي «تنس دبي»

واصلت النجمة الفلبينية الشابة ألكسندرا إيلا تألقها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما تأهلت إلى ربع النهائي مساء اليوم بفوزها على الرومانية المخضرمة سورانا كريستيا، المصنفة 32 عالمياً، بمجموعتين دون رد 7-5 و6-4.



وتواجه إيلا في الدور المقبل الأمريكية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، في مواجهة تعتبر اختباراً حقيقياً للنجمة الصاعدة، التي أذهلت الجماهير أمس بإقصائها الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الثامنة عالمياً وبطلة نسخة 2024. وحظيت إيلا بدعم جماهيري كبير من الجالية الفلبينية التي ملأت مدرجات ملعب البطولة، ما أضفى أجواء حماسية على المباراة.



مع تأهل إيلا، اكتملت مواجهات ربع النهائي التي تضم أيضاً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ضد الكرواتية أنتونيا روجيتش، والأمريكية جيسيكا بيغولا ضد الدنماركية كلارا تاوسون، والروسية ميرا أندرييفا حاملة اللقب ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا.



