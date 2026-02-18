5 لاعبات من أفضل 10 عالمياً يبلغن ربع نهائي بطولة دبي للتنس



بلغت خمس لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوليات عالمياً ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، في مقدّمتهن الأميركية كوكو غوف، الرابعة عالمياً، بعد فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز (22) 6-2 و6-7 و6-3، في أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي.



وواجهت غوف مقاومة قوية من ميرتنز، خصوصاً في المجموعة الثانية التي حسمتها البلجيكية في شوط فاصل، قبل أن تستعيد الأميركية توازنها في الثالثة وتحسم اللقاء لصالحها.



كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة، بفوزها على السويسرية بليندا بنشيتش 4-6 و6-1 و6-3، لتلحق بها الخسارة الرابعة توالياً في المواجهات المباشرة بينهما، وترفع رصيدها إلى أربعة انتصارات مقابل اثنين لمنافستها. وكانت سفيتولينا قد بلغت نصف نهائي بطولة ملبورن الشهر الماضي.



وتلتقي سفيتولينا، المتوجة بلقب دبي عامي 2017 و2018، في الدور المقبل مع الكرواتية أنتونيا روجيتش (67)، التي استفادت من انسحاب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا لأسباب صحية.

من جهتها، حجزت الأميركية جيسيكا بيغولا، الخامسة عالمياً، مقعدها في ربع النهائي بفوزها على مواطنتها إيفا يوفيتش 6-4 و6-2، لتضرب موعداً مع الدنماركية كلارا تاوسون التي تغلبت على البولندية ماغدا لينات بالنتيجة ذاتها.



وتضم قائمة المصنفات المتأهلات أيضاً الروسية ميرا أندرييفا، السابعة وحاملة اللقب، التي تجاوزت الرومانية جاكلين كريستيان، والأميركية أماندا أنيسيموفا، السادسة عالمياً، بعد فوزها على الإندونيسية جانيس تيجن 6-1 و6-3. وتلتقي أندرييفا مع أنيسيموفا في الدور ربع النهائي.