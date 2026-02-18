إيالا تثني على دعم الجماهير الفلبينية في دبي



عبرت لاعبة التنس الفلبينية ألكسندرا إيالا، عن سعادتها الكبيرة باللعب أمام الجماهير الفلبينية في دبي بعد تأهلها إلى ثمن نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس على حساب الإيطالية جاسمين باوليني، مؤكدة أن دعم الجمهور أعطاها دفعة قوية في المباراة. وقالت إيالا مبتسمة: «رأيت المدرجات ممتلئة، وكان هناك فلبينيون في كل مكان. إنه امتياز حقيقي أن ألعب في أجواء كهذه، وأنا ممتنة لأنني أستطيع تقديم عالم جديد من الرياضة، أي التنس النسائي، إلى شريحة جديدة من الجمهور. آمل أن تلهم هذه التجربة الفتيات والنساء لممارسة الرياضة».



وتابعت إيالا أن الأجواء والمستوى العالي للمنافسة جعلا من مباراتها «تجربة لا تُنسى». وقالت: «مزيج الأجواء الرائعة، واللعب على ملعب جميل، إلى جانب المستوى العالي للمنافسة، جعل هذه المباراة مميزة للغاية بالنسبة لي»، مضيفة أن ردّة فعلها عقب اللقاء عكست حجم المشاعر التي عاشتها.



وعن حفاظها على رباطة جأشها بعد فشلها في حسم المباراة عند أول نقطة للمباراة، في ظل عودة قوية من باوليني في الشوط الفاصل، أوضحت: «هي مقاتلة مذهلة بكل تأكيد. حاولت أن أذكّر نفسي بأنني أقدم أداءً جيداً. لا أعتقد أنني ارتكبت أخطاء كارثية في تلك اللحظات، بل إنها كسبت نقاطها بجدارة. كلما سنحت لي الفرصة، حاولت أن أكون شجاعة وألعب كرتي بأفضل طريقة ممكنة».



وتحدثت إيالا عن الأسابيع المكثفة التي تنقلت خلالها بين مانيلا والدوحة وأبوظبي قبل الوصول إلى دبي، معتبرة أن خوضها موسماً كاملاً في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات منحها الكثير من الخبرة والنضج. وقالت: «مع اقتراب ذكرى مشاركتي في ميامي، أكون قد أكملت عاماً كاملاً من المشاركة المكثفة في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات. هذا العام جلب لي الكثير من الدروس والنضج».



وأضافت أن عام 2026 «جلب لي الكثير من الحب والاهتمام من الجماهير»، مشيرة إلى أن ذلك «يرافقه تحديات وتضحيات». وأكدت: «أذكّر نفسي دائماً أن هذا ما عملت من أجله طوال حياتي. كم من الأشخاص يتمنون أن يكونوا في مكاني؟ أسعى كل يوم إلى تقديم كل ما لدي وأن أكون ممتنة لما أملكه».



وعن استضافة مانيلا لأول بطولة لرابطة اللاعبات المحترفات، أعربت عن فخرها قائلة: «أنا فخورة جداً بأننا تمكنا من استضافة أول حدث لرابطة اللاعبات المحترفات. كان ذلك محطة مهمة للرياضة في بلدنا، وخصوصاً للتنس». وأقرت بأنها كانت تتمنى الذهاب أبعد في البطولة، «لكن مجرد المشاركة واللعب على أرض الوطن كان تجربة رائعة لا تُنسى».



وعن مواجهتها المقبلة أمام الرومانية سورانا كيرستيا، التي أحرزت لقب دورة كلوج قبل أسابيع، قالت: «إنها تقدم أداءً جيداً في الآونة الأخيرة، وهي لاعبة صاحبة خبرة ولياقة بدنية عالية. أنا متحمسة جداً». وأضافت: «في هذه المرحلة، الجميع يريد الاستمرار في البطولة، وأنا لست استثناء».



وختمت بروح مرحة رداً على سؤال خارج إطار التنس حول الرياضات الشتوية، مشيرة إلى أنها تميل إلى سباقات التزلج السريع، قبل أن تعترف ضاحكة بأنها «سيئة جداً في التزلج على الثلج».