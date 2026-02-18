إنجاز دولي جديد للرياضة الإماراتية.. «دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات عالمية





حقق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إنجازاً إماراتياً يعكس ريادة دبي في صناعة وتصميم الزوارق السريعة والسباقات ممثلة بزوارق «فيكتوري»، وذلك مع تسلمه شهادات اعتماد لثلاثة أفكار ابتكارية من معهد الابتكار العالمي «GlnI»، لتطوير ميكانيكية عمل فتحة الهروب في الزوارق السريعة، وتطوير دعامات المحركات لزوارق السباقات، إضافة إلى تطوير أنظمة تعليق المقاعد لزوارق السباقات.



ويُعد معهد الابتكار العالمي الجهة الرائدة عالمياً في تقديم الشهادات المهنية والاعتماد، والعضويات في مجال الابتكار، ويتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً له، ويقوم بتطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، وتعكس جميع الشهادات والاعتمادات المتاحة من خلاله أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار.



وتسلم خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في النادي، شهادات الاعتماد من مهند شاهين، الممثل الإقليمي لمعهد الابتكار العالمي، بحضور الدكتور طارق الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة رواد التميز.



وعبّر خالد بن دسمال، عن تقديره للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة، والرياضات البحرية بشكل خاص، مشيداً بجهود العاملين على تطوير زوارق فيكتوري، وتوجيهات الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.



وقال: «يستلهم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رؤية قيادتنا الرشيدة، في العمل بروح الفريق الواحد وضمان أعلى درجات الإبداع والتطوير المستمر، ونفتخر اليوم أن زوارق «فيكتوري»، التي يتم تصنيعها محلياً في منطقة جبل علي، باتت اليوم تتفوق في جوانب التطوير الميكانيكية والأنظمة، ومقصداً للباحثين من أنجاء العالم عن أحدث الزوارق السريعة، وأبرز المستجدات في هذا المجال.»



موسم رياضي استثنائي



وترجم فريق «فيكتوري» نجاحات متعددة هذا العام في موسم رياضي استثنائي، حيث توج باللقب العالمي لبطولة الفورمولا 1 للمرة الأولى في تاريخه، متفوقاً على أفضل الفرق والمتسابقين من حول العالم، وحسم لقبي الفرق، إضافة إلى لقب السائقين بواسطة شون تورونتي قائد زورق فيكتوري 4، كما استعاد فريق الفيكتوري لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، بعد ختام منافسات جائزة دبي الكبرى التي أقيمت على شواطئ جميرا دبي، بقيادة السائقين الإماراتيين سالم العديدي وعيسى آل علي على متن زورق فيكتوري 7.

ويمتلك فريق فيكتوري في مسيرته 28 لقباً عالمياً في إجمالي مشاركاته في مختلف الفئات والبطولات، إلى جانب عدد ضخم من الانتصارات في السباقات بمختلف أنواعها.