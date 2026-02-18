«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح «دولية» فزاع لألعاب القوى



أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بالنجاح الكبير، الذي حققته بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى» دبي 2026، والتي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 56 دولة.



وأكد المجلس أن بطولات فزاع أسهمت في تحقيق نجاحات عدة على الصعيد الفني، من خلال النتائج والأرقام القياسية، التي تحققت في منافساتها، وعلى المستوى الترويجي والاقتصادي والسياحي لدولة الإمارات، ودبي بصفة خاصة، حيث أصبحت نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم، ومركزاً للتميز الرياضي بدمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة، لتتخطى مشاهدات نسخة دبي لألعاب القوى 2026 حاجز الـ 14 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.



جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، الذي عقده برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي اطلع من خلاله على استعدادات النادي لإطلاق المهرجان الرمضاني يوم الاثنين المقبل، الذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية ومسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم والمجلس الرمضاني، وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، كما اطلع المجلس على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2025.