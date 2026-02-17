الفلبينية ايلا تصنع الحدث في «تنس دبي» وتقصي الإيطالية باوليني



صنعت ألكسندرا ايلا أيقونة التنس الفلبيني الحدث في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بتأهلها التاريخي إلى ثمن النهائي على حساب الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 8 عالمياً وبطلة نسخة 2024، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد 6 – 1 و و7- 6 وحضر المباراة جمهور غفير من الجالية الفلبينية.



تقدمت ايلا في المجموعة الأولى وحسمتها بسهولة 6 – 1 وبدأت المجموعة الثانية بشكل جيد وتقدمت 5 – 3 لكن باوليني تداركت تأخرها وقلبت النتيجة لمصلحتها 6 -5 ثم فرض التعادل نفسه 6 – 6 قبل أن تنجح أيقونة التنس الفلبيني من انتزاع نتيجة المجموعة لمصلحتها وحسم بطاقة الـتأهل.



ايلا البالغة من العمر 20 عاماً صنعت التاريخ قبل 3 سنوات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث أصبحت أول فلبينية تفوز بلقب جراند سلام للناشئين، وأصبحت أول لاعبة فلبينية تدخل قائمة أفضل 40 لاعبة في العالم.



وتلتقي ايلا في ثمن النهائي مع الرومانية سورانا سيرستيا التي تأهلت بدورها على حساب التشيكية ليندا نوسكوفا.