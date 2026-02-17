معجب يهدي ريباكينا رداء في بطولة دبي للتنس (فيديو)



في مشهد لافت جمع بين نجمة التنس إيلينا ريباكينا وجماهيرها تلقت اللاعبة هدية غير متوقعة من أحد المعجبين، خلال حضورها توقيع التذكارات والتقاط الصور أثناء خروجها من الملعب، عقب فوزها على الأسترالية كيمبرلي بيريل، وتأهلها إلى ثمن نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس.



خلال طابور طويل من المشجعين، الذين اصطفوا لتحية ريباكينا، تقدم أحدهم، وقدم لها رداء هدية تذكارية. لم تكتفِ اللاعبة بالكلمات فحسب، بل ارتدت الرداء على الفور، وابتسمت بوضوح، ثم وجهت شكرها للمعجب على هذه اللفتة، في مشهد عكس دفء العلاقة بين اللاعبة وجمهورها، وأضفى أجواء ودية على المشهد.