مباراة سفيتولينا وبينشيتش تتصدر المشهد في ثمن نهائي «تنس دبي»



تتصدر مباراة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة تاسعة عالمياً وبطلة نسختي 2017 و 2018 مع السويسرية بليندا بينشيتش المصنفة 13 وبطلة نسخة 2019، المشهد من بين مباريات ثمن نهائي بطولة سوق دبي الحرة، المقررة غداً.



ويتضمن جدول ثمن النهائي، غداً مجموعة من المباريات المثيرة، أبرزها التي تجمع سفيتولينا وبينشيتش، ومباراة الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة خامسة عالمياً مع مواطنتها ايفا يوفيتش المصنفة 20، فيما تلتقي الكازاخية ايلينا ريباكينا بطلة أستراليا المفتوحة مع الكرواتية أنتونيا روجيتش.



وتلتقي الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة عالميا التي تأهلت على حساب الروسية آنا كالينسكايا مع البلجيكية إليز مرتينز، التي تجاوزت الأمريكية إيما نافارو، وتلعب الروسية ميرا أندرييفا حاملة اللقب مع الرومانية جاكلين كريستيان، وتواجه الأندونيسية جانيس تيجن التي تشارك ببطاقة دعوة مع الأمريكية أماندا أنيسيموفا.