بلغت ثمن نهائي «دبي للتنس».. ريباكينا: أجواء دبي تمنحني قوة إضافية



نجحت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، في بلوغ ثمن نهائي بطولة سوق دبي الحرة ثاني دورات الألف نقطة لكرة المضرب هذا الموسم، بتغلبها على الأسترالية كيمبرلي بيريل بمجموعتين دون رد 6 – 1 و 6-2، لتضرب موعداً غداً، مع الكرواتية أنتونيا روجيتش، التي تأهلت على حساب الروسية أناستازيا زاخاروفا 6 – 1 و6 – 7 و6 – 1.



قالت ريباكينا، بطلة أستراليا المفتوحة، إن مفتاح أدائها في الفترة الحالية يتمثل في جودة الإرسال والاستقبال، وذلك عقب تأهلها إلى ثمن نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس.



وأوضحت اللاعبة الكازاخية أن الاستقبال الجيد عنصر أساسي في لعبتها، لكنه يتأثر أحياناً بأداء المنافس، مضيفة: «هناك أيام يسير فيها الأمر بشكل ممتاز، وأيام أخرى يكون أكثر صعوبة، وهذا يعتمد كثيراً على أسلوب الخصم»، واعتبرت أن الإرسال يبقى «أفضل وسيلة للسيطرة»، لأنه يعتمد على إيقاعها الخاص، مؤكدة أن فريقها يواصل العمل على جميع جوانب اللعب، «حتى عندما يكون الإرسال في أفضل حالاته».



وعن اللعب في دبي أشارت ريباكينا إلى أن الأجواء «رائعة» وتحمل لها ذكريات مميزة منذ مشاركتها الأولى هنا، مضيفة أنها تشعر دائماً بترحيب خاص يجعلها كأنها «في وطنها» وسعيدة بالدعم الذي تتلقاه في دبي، معتبرة أن الأجواء في الملعب تمنحها دفعة إضافية، رغم تمنيها أحياناً لو كان هناك يوم راحة إضافي بين المباريات.



وأقرت بطلة أستراليا في الوقت ذاته بصعوبة الروزنامة، وكثافة المباريات من بطولة إلى أخرى، مؤكدة أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على الجاهزية البدنية، وإدارة البرنامج المزدحم.

وكشفت أن قرار تقليص التدريبات قبل بطولة الدوحة جاء بالتشاور مع فريقها، بعدما لم تكن في أفضل حالاتها البدنية، مفضلة الراحة والعلاج والعمل في صالة اللياقة البدنية على خوض حصص مكثفة في الملعب.



وأضافت: «ليس كل شيء مثالياً، لكننا نحاول القيام بأفضل ما يمكن».



وبخصوص مباراتها المقبلة أوضحت أنها لم تواجه منافستها من قبل، وستجتمع مع فريقها لوضع الخطة المناسبة، مشددة على أهمية التعافي السريع والاستعداد الذهني، لا سيما في ظل تقارب مواعيد المباريات.